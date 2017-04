El torero español Antonio Pavón se sometió al diván del programa Espectáculos y respondió a controversiales preguntas sobre su vida. Entre ellas le preguntaron si piensa volver con su ex pareja y madre de su hijo, Sheyla Rojas, luego de que la modelo terminó su relación con Patricio Parodi.

“Ustedes saben que Sheyla Rojas es una persona muy especial para mí. Ella es la mamá de ‘Antoñito’, a quien más amo en mi vida y siempre he soñado con tener una familia; entonces, no puedo decir: De esta agua no beberé”, dijo Pavón muy emocionado.

“Tanto Sheyla Rojas para mí y yo para ella, somos personas muy especiales, siempre va a haber un cariño mutuo aunque nuestras vidas vayan por separado en estos momentos. ¿Si la sigo queriendo? Si, claro y mucho. Lo que siento por ella es un amor, pero de otra manera. Es la mamá de mi hijo y siempre la voy a querer, siempre va a ser una persona especial en mi vida”, agregó un sonriente Antonio Pavón.

Por otro lado, otra de las preguntas a las que fue sometido Pavón fue ¿Le hiciste brujería a Sheyla Rojas para que termine su relación con Patricio Parodi? a lo que el español contestó: “En la guerra y en el amor todo vale”.

