Angie Arizaga sobre Korina Rivadeneira: "Prefiero no hablar de terceros"

¿Qué se viene en el reality ‘Esto es guerra’ ahora con la secuencia de talento?

- Será algo divertido para que el público lo disfrute. Se vienen imitaciones y me toca caracterizar a Tongo este lunes (hoy) y estoy feliz porque me divierto. Precisamente, Tongo estuvo en el programa La previa y me estuvo dando algunos tips para la imitación. También estoy agradecida por cómo el público ha recibido La previa y yo he congeniado bien con Juan Carlos Orderique.

¿Qué te parece lo sucedido con Korina Rivadeneira? ¿Te solidarizas con ella y Mario Hart?

- La verdad prefiero no hablar de terceros por más que los conozca. Se les extraña y me da pena lo que está ocurriendo, pero más allá del tema prefiero no opinar. No sé mucho. ¿Sobre los cambios en los equipos del programa? No hay problema, son las reglas del juego y por más que te moleste, es tu chamba. Por mí feliz que no hayan tantas competencias (de destreza), así descanso.

¿Qué cambios veremos en la tercera temporada de la telenovela Ven, baila, quinceañera?

- Sí habrá cambios en la tercera temporada de la telenovela Ven, baila, quinceañera, hay que estar atentos por todo lo que se viene muy pronto. ‘Anita’ (su personaje) sigue con ‘Piero’ (Nicola Porcella), pero tienen que ver la novela. Hay muchas sorpresas. ¿Si he terminado con Nicola? Saben que van a hablar mil cosas como siempre, pero todo está bien entre nosotros.