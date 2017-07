Angie Arizaga analiza dejar el reality 'Esto es guerra' por 'La Previa'

Debido al éxito que ha obtenido el programa dominical ‘La Previa’, la integrante de las ‘Cobras’, Angie Arizaga está analizando dejar el reality ‘Esto es guerra’ para dedicarse solo a la conducción.

“Quiero seguir creciendo, me gusta mucho la conducción y si quiero enfocarme en que salga bien tengo que meterme de lleno, dar al 100 por ciento, tengo que salir del programa, así que lo estamos analizando. ‘Esto es guerra’ me ha dado muchas oportunidades, estoy totalmente agradecida, pero algún día llegará el momento que me tenga que ir”, declaró Angie Arizaga, conductora de ‘La Previa’, en conferencia de prensa.

Arizaga aclaró que han obtenido una buena acogida.

“Estamos totalmente agradecidos con los televidentes, nosotros hacemos todo pensando en ellos, llevarle diversión sana sin llevar mala onda, sin mirar o desear mal a la competencia. El fin de semana viajamos a Estados Unidos para hacer ‘La Previa’ en el festival de peruanos y vamos a traerles cosas nuevas”, puntualizó.

