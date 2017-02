Angelina Jolie critica duramente a Donald Trump

La reconocida actriz Angelina Jolie criticó duramente las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, mediante un artículo de opinión publicado en la edición digital del diario The New York Times, donde señaló que esas decisiones deberían tomarse “con base en hechos y no en respuesta al miedo”.

“La crisis global de refugiados y la amenaza del terrorismo hace que sea completamente justificable que consideremos cómo proteger nuestras fronteras de la mejor manera. Cada gobierno debe equilibrar las necesidades de sus ciudades con sus responsabilidades internacionales. Pero nuestra respuesta debe medirse en base a los hechos y no en respuesta al miedo”, escribió Angelina Jolie.

La actriz aseguró que no se debería discriminar a los refugiados musulmanes: “Si creamos un grupo de refugiados de segunda clase, implicando que los musulmanes merecen un menor grado de protección, avivamos el extremismo extranjero mientras que en casa socavamos el ideal de diversidad deseado por demócratas y republicanos”.

Para reforzar su mensaje, la actriz Angelina Jolie, parafraseó a Ronald Reagan: “Estados Unidos está comprometido con el mundo porque gran parte del mundo está dentro de los Estados Unidos”.

“Todos queremos mantener a nuestro país seguro, así que debemos analizar las causas de la amenaza terrorista, los conflictos que dan espacio y oxígeno a grupos como el Estado Islámico, y la desesperanza y rebeldía de las que se nutren. Tenemos que formar una causa común con gente de distinta fe y orígenes que lucha contra la misma amenaza y busca la misma seguridad”, anotó.

Angelina Jolie terminó su columna señalando que la preocupación por la seguridad es algo que concierne a todos los estadounidenses, pero que hay que ir más allá y analizar el trasfondo de las decisiones.

“De esta manera es como esperaría que cualquier presidente de nuestra gran nación ejerciera de líder en pos de todos los estadounidenses”, concluyó Angelina Jolie.