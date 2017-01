Andrés Wiese participó en limpieza de playas [Fotos y video]

El actor Andrés Wiese participó este lunes en la campaña de recolección de basura en las playas y se dio cita desde temprano en la playa Sombrillas, en Barranco, donde aseguró que todos los peruanos debemos tomar conciencia y no ensuciar nuestro mar.

“Creo que todos deberíamos generar conciencia. Ví unas fotos de como habían quedado nuestras playas en general y es alarmante el nivel de descuido y poca conciencia que hay para cuidarlas. Creo que hay que hacer un llamado de atención y contarle a la gente como es la secuencia, porque si ensuciamos no hay mar, y si no hay mar no hay peces ni cebiche”, señaló Andrés Wiese.