Andrea San Martín sobre Korina Rivadeneira: "¿Si deberían deportarla? Claro que sí"

La modelo Andrea San Martín expresó su incomodidad frente a los supuestos fraudes que envuelven el matromonio del piloto Mario Hart y la venezolana Korina Rivadeneira.

“Estoy muy molesta con ese tema, pero no quiero que se tergiverse y que la gente piense que estoy hablando del tema de Mario y Korina. A lo que me refiero es que si nosotros permitimos públicamente que una persona venga al Perú, que nos engañe con documentos falsos, que incumpla con la ley y no se haga nada estamos dejando una puerta abierta para que todos vengan y hagan lo que se les de la gana en el país”, señaló la conductora de NexTV.

“¿Si deberían deportarla? Claro que sí, ella y cualquier extranjero sea o no conocido que incumplan con las leyes debería irse. Por un tema de respeto y agradecimiento deberían cumplir las normas”, agregó Andrea San Martín.

Asimismo, la ahora conductora aseguró que no teme ser eliminada de El gran show este sábado, pues competirá contra ‘Carloncho’ y espera dar lo mejor de sí en la gala.

“Estoy Tranquila. No me pongo más nerviosa, no me estreso ni nada por el estilo. Quedarme no me quita el sueño, si me tengo que ir, pues me iré”, manifestó.

Estos son los chicos 'reality' que han tenido problemas con su situación legal en el país https://t.co/OHIY2HVLD9 pic.twitter.com/lEjjTCPNkn — Diario Perú21 (@peru21noticias) 25 de abril de 2017