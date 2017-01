Andrea Luna: “Pietro no solo es mi novio, sino mi maestro”

César Salazar

La actriz Andrea Luna se prepara para su protagónico en la telenovela Solo una madre, que saldrá pronto en América TV, y contó detalles de su romance con el actor Pietro Sibille.

Cuéntanos sobre tu personaje en la telenovela Solo una madre, que producirá Michelle Alexander para América TV.

En la historia hay un cambio de bebés, un tema que pasó en la vida real y está basado en eso. Verán la lucha de una madre por querer que su hijo esté bien. Mi personaje se llama ‘Lucero’, ella vende flores y prepara postres para salir adelante. Van a identificarse con esta madre.

¿Por qué se da el intercambios de bebés?

No puedo decirlo todo. Pero ‘Lucero’ va a luchar para que su hijo esté sano, y pueda tener una buena educación. La actriz Liliana Trujillo es quien hace de villana y quien hizo el cambio de bebés.

A diferencia de Locura de amor, ¿este protagónico viene a ser un reto mayor para ti por ser un drama?

¡Claro!, porque es una telenovela en la que pasan cosas trágicas y se necesita de más trabajo. Llevar el peso de una novela en mis hombros va a ser un gran reto. Michelle Alexander (productora) me ha permitido llevar a la par mis clases de actuación con Alberto Ísola y prepararme mejor.

Compartirás créditos con Milett Figueroa. ¿Cómo la ves como actriz?

Sí, Michelle le dio un personaje muy bonito. Me parece bien y todo el elenco está muy contento. También me toca trabajar con André Silva y Juan Carlos Rey de Castro, que me parecen muy buenos actores.

Me comentaron que quieres lanzarte como cantante.

Hice musicales y sí canto. He grabado una canción y estamos viendo si hacemos un disco. El género es balada.

¿Crees que el mercado peruano es muy difícil para una cantante?

El canto viene a raíz de que, como actriz, quiero tener la capacidad de poder cantar y hacer musicales. Complementar para mí significa mucho.

¿Qué opinas de que tu pareja, el actor Pietro Sibille, dijera que eres una actriz seria?

Pietro no solo es mi novio, también es mi maestro. Él me guía. Aparte de que lo quiero mucho, siento una gran admiración por él y su trabajo. Él está detrás de mí corrigiéndome. Tenemos una relación muy tranquila. ¿Boda? Por ahora no.

¿Algún día trabajarán juntos?

Hicimos la obra El hombre del subsuelo y el próximo año grabaremos una película. No seremos pareja, pero estamos entre los seis protagónicos.

