Andrea Llosa no teme a las amenazas y vuelve con 'Nunca más' [VIDEO]

La periodista Andrea Llosa estrenará una nueva temporada en las pantallas de ATV con su programa periodístico Nunca más.

“Vamos a empezar con un nuevo set y vamos a empezar a las 8:30 de la noche. Si bien no es el mismo formato, la idea no es seguir con lo mismo todos los años, estamos tratando de darle un poco más de protagonismo al set”, señaló Andrea Llosa.

Al ser consultada por los constantes hostigamientos de los que es víctima, la periodista Andrea Llosa aseguró no sentir temor y que su única motivación es resolver los casos que se le presenten.

“Me amenazan y me dicen cosas feas que no puedo repetir, pero no me interesa. El tema de las redes son las personas que se esconden detrás de algo para insultar a las personas. En algún momento he respondido amenazas e insultos diciendo “búscame, sabes donde trabajo, dime la hora y si quieres salgo si no quieres entrar”, pero la gente no viene, no me afecta”, manifestó Andrea Llosa.

La aguerrida conductora Andrea Llosa señaló que este domingo tratarán un caso de maltrato infantil que vincula a un familiar de una reconocida ex chica reality.

“El caso de este domingo es un caso muy grave sobre el maltrato de un niño y tiene que ver con la mamá de una ex chica reality que está denunciada por maltratar a un menor. Estoy segura que la identificarán al instante”, dijo Andrea Llosa.

Este domingo, a las 8:30 p.m., empieza la nueva temporada de Nunca más por ATV.