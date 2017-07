Anahí demuestra el amor por su bebé de la manera más tierna en Instagram [FOTOS]

La ex- RBD no oculta el cariño por su menor hijo y sus seguidores no pueden dejar de felicitarla.

La cantante mexicana Anahí se volvió madre a inicios de año, y después de casi seis meses desde su nacimiento, no puede dejar de demostrar el amor por su bebé, Manuel, en Instagram. ► Anahí: Mira el romántico mensaje que dedicó a su esposo por su aniversario La primera dama del estado de Chiapas, en México, no oculta el cariño por su pequeño y ha documentado cada momento junto a él. En la red social se ve desde que la ex-RBD se encontraba embarazada de su esposo, Manuel Velasco Coello, hasta que tuvo a su menor hijo en brazos. Anahí y su esposo se conocieron debido a un amigo en común, y comenzaron a salir en 2012. Un año y medio después anunciaron su compromiso, y finalmente contrajeron nupcias en 2015 en la Catedral de San Cristóbal de las Casas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. ► Maluma y Luis Fonsi triunfaron en los 'Premios Juventud' El matrimonio recibió gran atención mediática a nivel internacional, tanto así que para muchos fue 'la boda del año'. Te mostramos las imágenes del pequeño Manuel en la siguiente galería Peru21.pe