Alejandra Baigorria volvió a Esto es guerra y dijo esto [VIDEO]

La modelo y empresaria Alejandra Baigorria regresó al reality Esto es guerra en la temporada de verano y sorprendió a todos.

“Estoy contenta de estar aquí(Esto es guerra). En la televisión pasan cosas, pero estoy contenta de competir y hacer lo que me gusta. Definitivamente me quedé con esa miel en la boca de querer demostrar más y uno nunca sabe lo que pueda pasar. Estoy aquí hoy y voy a dar todo de mí”, dijo Alejandra Baigorria.

A su vez, Alejandra Baigorria aseguró que no tiene ningún problema en competir contra Mario Hart o Korina Rivadeneira.

“Yo vengo a competir y a pasarla bien. No tengo nada en contra de nadie y por mi lado todo tranquilo, bonito y feliz. La conozco bien (a Korina Rivadeneira) porque trabajamos bastante tiempo en un programa de televisión y me parece una chica linda, nos hemos saludado súper bien y no hay problema con nadie. Cada uno hace su vida desde hace tiempo. El trato entre él y yo es muy cordial”, señaló Alejandra Baigorria.

La empresaria no quiso entrar en detalles sobre su supuesta relación con el ex chico reality Ernesto Jiménez.

“Estoy feliz. No es que no quiera hablar de mi vida privada, sino que yo hablo cuando tengo una seguridad… cuando sé donde estoy bien parada, pero creo que ahorita estoy contenta, feliz y tranquila”, dijo Alejandra Baigorria.