Alejandra Baigorria se retira temporalmente de la televisión peruana

La modelo Alejandra Baigorria anunció que se alejará de la televisión peruana para viajar a España, ya que recibió una beca completa para estudiar la carrera de diseño de modas en el centro de estudios Madrid School of Marketing.

La modelo agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional que le han demostrado hasta ahora.

“De verdad que es un sueño que siempre tuve. Yo no he tenido la oportunidad de estudiar diseño de modas. Yo he estudiado Administración, por temas de tiempo y de trabajo no he podido, pero es una gran alegría para mí”, manifestó ‘Ale’ durante la emisión del programa Hola a todos.

Recordemos que Alejandra Baigorria estuvo envuelta en un escándalo de violencia psicológica con su ex pareja, Guty Carrera. Sin embargo, la ‘rubia’ continuó su carrera en la pantalla chica. Estuvo en el reality ‘Reto de campeones’ y el programa ‘Espectáculos’.