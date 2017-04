Alejandra Baigorria: "No sufro por la boda de Mario y Korina" [Video]

La modelo Alejandra Baigorria aseguró que no tiene ningún problemas con el matrimonio entre su ex pareja Mario Hart y la modelo venezolana Korina Rivadeneira. Además, aseguró que les desea lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

“Me molesta que digan ‘Ay se está muriendo porque Hart se casó’ y eso me molesta porque no es real. Soy una persona tan sensible que no puedo ocultar mis sentimientos, si yo estaría mal estaría llorando o no iría al programa (EEG) a abrazarlos y decirles ¡Sean felices!”, dijo Alejandra Baigorria a las cámaras de América Espectáculos.

Además, negó que no la hayan invitado al matrimonio, pero señaló que prefirió no ir para evitar que la gente hable mal.

“Quiero aclarar que yo sí estuve invitada y yo me acerqué personalmente donde Mario Hart y Korina Rivadeneira a felicitarlos, abrazarlos y me hubiese encantado estar ahí, pero tenía un compromiso ya pactado (Teletón en EE.UU.). Me parece lindo que se hayan casado y que el amor triunfe. De lo demás no puedo opinar, solo puedo decir que los veo felices”, aclaró la modelo.

Te puede interesar

Mijael Garrido Lecca y Magaly Medina criticaron las irregularidades del matrimonio de Mario Hart y Korina https://t.co/t8PgQNt8a1 pic.twitter.com/LmjckIii93 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 25 de abril de 2017