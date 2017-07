Alejandra Baigorria: “No pasa nada con Patricio Parodi”

La integrante de los ‘Leones’, Alejandra Baigorria aclaró su situación sentimental con el guerrero Patricio Parodi, luego de que sus compañeros del reality ‘Esto es guerra’ y la prensa especularan que habrían iniciado una relación.

En la última edición del programa, ambos fueron invitados por el ‘Tribunal’ a participar en el reto ‘Nariz con nariz’, pero el ‘león’ no quería jugar con ella hasta que fue convencido por los conductores del programa Mathías Brivio y María Pía Copello.

► ¿‘Pato’ Parodi y Alejandra Baigorria en ‘saliditas’?

“Somos amigos, y nos están molestando (él no quería jugar). Y justo lo que no queríamos es que nos sigan molestando pero en verdad nosotros somos patas y no pasa nada”, señaló Alejandra Baigorria a América TV.

La ‘leona’ fue tajante al señalar que está soltera, luego que Patricio revelara en pleno programa en vivo que no quería jugar con ella porque estaba saliendo con un amigo suyo.

“No sé de dónde se inventó eso. En verdad estoy soltera y tranquila. Si estuviera con alguien ya me hubieran ampayado. De repente es un amigo que le gusto, quién sabe…”, dijo la ‘leona’.

