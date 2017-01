Alejandra Baigorria anuncia su retiro de 'Combate' y 'Cuéntamelo todo'

La modelo Alejandra Baigorria contó que ya no seguirá más en las filas de ATV participando en el reality Combate y el matutino Cuéntamelo todo.

“Yo tengo un gran cariño por ATV, por Combate, yo les agradezco mucho por las oportunidades que me dan, pero a veces en la vida uno tiene que tomar rumbos distintos y proyectos nuevos personales”, indicó ‘Ale’ en el programa radial ‘El Búnker’, de Rafael Cardozo.

Alejandra Baigorria anunció que este viernes viajará a España para iniciar sus clases de moda que durarán por quince días.

“Me estoy yendo a Madrid a estudiar y esas cosas no me permiten tener mucha continuidad en la televisión y esas cosas no me gustan. Me gusta hacer todo 100% bien. Por esa razón estoy tomando otro camino. Me voy en buenos términos”, declaró

Recordemos que en los últimos días, Baigorria tuvo un enfrentamiento con la bailarina Dorita Orbegoso, quien por primera vez ingresó a Combate. La ‘rubia’ manifestó que hace un tiempo, la exparticipante de El gran show, criticó a los chicos realitys, pero ahora le llama la atención que se haya sumado al programa de ATV.

Al respecto, Dorita le respondió que ella es la única que se siente aludida, debido a que tiene varios amigos participando.