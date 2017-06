Alejandra Baigorria dijo toda la verdad sobre fotos que lo vinculan con 'Coto' Hernández [VIDEO]

La empresaria gamarrina Alejandra Baigorria decidió pronunciarse tras ser vinculada (nuevamente) con el modelo costarricense ‘Coto’ Hernández. Una revista local mostró fotografías de los modelos cenando juntos, pero ella aclara que dicha salida fue grupal.

“La verdad me aburre (ser vinculada). Estoy sola, no salgo con nadie. No he salido nunca con ‘Coto’ y no quiero que me metan en un tema que no es. Cenamos en una mesa de diez personas porque salimos de un evento donde lo encontré. Estuve con mi mejor amiga y dos amigos más”, aclaró la integrante de ‘Esto es guerra’.

“Coto es mi amigo, lo conozco y me parece una súper persona, pero más allá de eso no hay ni habrá nada”, agregó a las cámaras de América Espectáculos.

Alejandra Baigorria aseguró que en estos momentos no esta buscando una relación porque está enfocada en sus empresas y su trabajo en la televisión.

“Simplemente no estoy en la onda de salir con alguien. Disfruto mi espacio y mi soledad con respecto a lo sentimental. Estoy con mi familia, enfocada en mi trabajo y no hay nadie que me llame la atención. Cuando aparezca alguien lo contaré”, señaló Baigorria.

