Aldo Miyashiro revela las sorpresas que ofrecerá en América TV

El actor y conductor de televisión Aldo Miyashiro se mostró entusiasta en la presentación de su nuevo programa en América TV y aseguró que buscará hacer un programa entretenido, pero sin escándalos. El nombre del programa se mantendrá en reserva hasta el día del estreno.

“La gente nos pide que mantengamos la propuesta de La Batería, pero la parte educativa va a hacer que la propuesta que la gente espera, pueda superarse. Si tengo que morir, moriré en mi ley que es que la gente tenga información, esté al tanto de lo que pasa, se entretenga y que hagamos una televisión en donde sepas que no va a haber enfrentamientos. Será difícil, vengo a un canal bien establecido y es una responsabilidad muy grande”, señaló Aldo Miyashiro.

A su vez, Aldo Miyashiro no descartó volver a conducir con la modelo Viviana Rivasplata, pero señaló que eso sería pasando la temporada de verano.

“A mí Viviana Rivasplata me encanta, me llevé muy bien con ella, me parece una chica excepcional, trabajadora, no descarto para nada el volver a trabajar con ella, ojalá se pueda. No voy a arrancar seguro con una conductora° o seguramente vendrán a acompañarme porque siempre es divertido. Quizás al final de la temporada de verano tendremos un co conductor estable”, dijo Aldo Miyashiro.

CALICHÍN 2

A su vez, Aldo Miyashiro aseguró que mantendrá a la par su carrera como actor y confirmó que habrá una segunda parte de la taquillera cinta ‘Calichín’.

“Estamos hablando ya con Ricardo Maldonado, director de ‘Calichín’, y es muy probable que empecemos a grabar este mismo año ‘Calichín 2’. Las conversaciones ya están avanzadas”, señaló Aldo Miyashiro.