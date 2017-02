Adolfo Chuiman confía en el éxito de 'De vuelta al barrio'

El actor Adolfo Chuiman confía en que la nueva serie De vuelta al barrio, cuyas grabaciones se iniciarán próximamente, será todo un éxito vía América TV.

“Me parece que ya no será una serie ambientada en la época de los años 70, 80, sino escuché que será en tiempo actual. Aunque si está la música de esos tiempos será un golazo. Veremos qué trama hará el guionista Gigio Aranda, pero no será igual a Al fondo hay sitio. Yo confío que le irá bien”, contó el recordado ‘Peter’.

Asimismo, Chuiman indicó que volverá a actuar con Yvonne Frayssinet en la nueva serie. “Yo no sé aún cuál será mi personaje, pero no tiene nada que ver con ‘Peter’, ya no. Es verdad que Yvonne estará en la serie y ojalá se llegue a concretar su romance (en la ficción), el público siempre lo pidió”, dijo.

Con respecto a su película ¿Quién soy yo?, Adolfo señaló que se encuentra en stand by. “Por ahora está en stand by hasta nuevo aviso. Es que para realizar una película hay que hacerlo bien”.