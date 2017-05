Adela Noriega, la recordada 'Quinceañera', y su misteriosa desaparición desde 2008

Se dice que la recordada actriz mexicana, Adela Noriega, reapareció luego de permanecer ocho años alejada de la televisión. Pero lo cierto es que la famosa ‘Quinceañera’ no ha vuelto y su paradero sigue siendo un misterio.

La confusión surgió cuando se publicó en una cuenta de Instagram falsa una foto evidentemente tomada de alguna revista, donde dice: “Y está soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años… No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así!”. Resulta que la cuenta no corresponde a Noriega, quien está alejada de los medios hace tiempo.

“Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de estos mensajes y, sin verificar la verdadera identidad detrás de estas cuentas, dieron por hecho que se trataba de Adela, cuando en realidad no es así. La actriz, como pudo confirmar People en Español, no ha tenido ni tiene redes sociales. Desde hace años su vida transcurre totalmente alejada de los foros de grabación y del público”, señala People.

La actriz de 47 años permanece ‘desaparecida’ del ojo público. En 1987 alcanzó la fama con ‘Quinceañera’ y en 2008 protagonizó ‘Fuego en la sangre’. Desde entonces no se supo más de ella.

Medios mexicanos señalan que está en Europa.

Videos como este aparecen en la red de cuando en cuando. ¿Dónde está, Adela Noriega?

Su alejamiento, de acuerdo con la prensa de espectáculos de México, tendría que ver con la relación que tuvo con el ex presidente Salinas de Gortari, quien sería el padre de su hijo. Para estar lejos de él, Adela Noriega habría abandonado su país. Sin embargo, hace ya varios años, la actriz dijo que esto era falso y que el niño es su sobrino.

Su vida sigue siendo un misterio.

