Aaron Marz, el productor y DJ peruano que saca cara por la escena electrónica nacional [Entrevista]

Diego Daza @DazaConZeta

Todo aquel quien es el encargado de abrir un festival musical, sabe los nervios que se siente. Ser el primero en tocar frente a centenares de personas no es tarea fácil porque no sabes cómo reaccionará el público que acaba de llegar al evento.

Sin embargo, en el caso de Aaron Marz, salió todo bien, como él nos contó en una entrevista que accedió a Perú21. Este productor y DJ nacional fue incluido en el line up del DJ Mag Festival, evento de música electrónica que se llevó a cabo en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos.

Aquí nos cuenta un poco más acerca de su carrera y cómo le fue en aquella noche del 7 de abril.

¿Cómo te fue esta noche?

-Espectacular, mucho más de lo que me esperaba. Realmente la gente tuvo súper energética. No me lo esperaba, llegaron súper pilas.

¿Cómo te recibió la gente mientras tocabas?

-Bien contentos, han cantado, saltado, bailado y han coreado mis canciones que tampoco me lo esperaba.

¿Cuántas canciones has producido hasta ahora?

Tengo varios remixes. En cuanto a canciones oficiales, tengo 3 y ahorita estoy en proceso de sacar otras canciones más.

Ahora estás en el DJ Mag Festival. ¿Anteriormente has estado en otros festivales?

-He estado en festivales de aquí en Lima. También en Ica, en Ayacucho y en otros (eventos) nacionales. Pero es la primera vez que toco en un festival con artistas internacionales y por eso estoy orgulloso y feliz.

¿Habías conocido antes a Armin Van Buuren?

-Pude hablar con Armin hace dos o tres años, pero vía online por un concurso que gané de la Armada Music, la discográfica de él. Esta será la primera vez que lo veré.

¿Cuál es tu género preferido dentro de la música electrónica?

-Es el progresive house melódico. Siempre me ha gustado la música bien emocional, bien melódica. Por ahí voy.

¿Tienes una disquera que te esté promocionando?

-No he firmado con ninguna disquera en general. Estoy sacando canciones por mi cuenta. Por eso, los temas que voy a lanzar no sé en dónde van a salir. Posiblemente las saque con el sello de Sony Music de Brasil ya que estoy haciendo una canción con un brasileño. Ya veremos qué pasa.

¿Vas a seguir en el rubro de música electrónica?

-Para empezar, yo escucho todo tipo de música. Escucho desde baladas hasta indie rock. Me gusta de todo. Justamente estoy produciendo una canción medio pop. No sé en dónde estaré en 10 años, pero siempre estaré metido en la música. Eso lo tengo claro.

¿Cómo ves la escena electrónica aquí en Perú?

-Creciendo como no tienes idea. A comparación de hace unos 3 o 4 años, cuando yo estaba metido en la música electrónica, nadie sabía qué era EDM, un Tomorrowland o un Ultra. Ahora, todo ha cambiado.

¿Qué es lo que le viene de ahora en adelante a Aaron Marz?

-(Lo que viene son) Canciones oficiales con vocales y muy melódicas. Todos los temas que voy a sacar siempre van a ser de acá (señala su corazón). Muy sentimentales.