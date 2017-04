'13 reasons why': ¿Habrá una nueva temporada de la serie de Netflix? Adivina a quién sí le gustaría

’13 reasons why’ es un éxito en Netflix. La crudeza de la serie en el mundo de los adolescentes ha conmovido a todos, y, al mismo tiempo, llama a la reflexión sobre el acoso escolar.

Ahora todos quieren saber si la serie, basada en el libro de Jay Asher (publicado en el 2007), tendrá una segunda temporada, pues hay cabos sueltos en la historia.

Precisamente, el autor de ’13 reasons why’ comentó en entrevista con Entertainment Weekly, que “también está ansioso por saber más”.

Asher quiere saber: ¿Qué pasa con Clay? ¿Cómo van a reaccionar todos cuando se enteren lo que hizo Alex al final? ¿Qué va a pasar con el sr. Porter?

“Hasta cierto punto, se me hubiera ocurrido una secuela. Me inspiré pero decidí que no iba a escribirlo. Así que me encantaría verlo”, agregó.

Jay Asher dice que las cosas no se planearon con la intención de agregar una segunda entrega. “No hay final para los personajes (…) Por supuesto, obviamente hay posibilidades de una segunda temporada, si ellos lo deciden”.

Todo está en manos de Netflix ¿Quieres más de esta serie?

Esta nota también te puede interesar: