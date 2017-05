Jimena Hernández @njimenah

El rubro del catering se ha expandido rápidamente en los últimos años, debido a que resulta óptimo contratar este tipo de servicio pues se delega todo a una persona especializada.

Ya sea para una celebración pequeña o grande, tener un servicio de catering ayuda mucho al anfitrión, ya que solo tendrá que preocuparse por atender a sus invitados.

Si está interesado en incursionar en este rubro, debe siempre tener en cuenta que en este tipo de negocios se debe destacar por los detalles que se brinden al cliente.

Cuando uno opta por contratar un catering, es porque quiere que el evento que se está organizando tenga un plus que no se obtendría si uno mismo lo hace.

Por ello, tenga eso presente cuando brinde sus servicios. De esta manera, usted y sus clientes quedarán satisfechos.

Además de los detalles, también es primordial que su servicio tenga un sello distintivo que lo haga destacar entre todas las empresas del mismo rubro que existen en el mercado. No tema y anímese a emprender en este rubro.

Caso + Éxito

Oh Oh Catering & Bakery es una empresa que ha logrado ganar terreno en su rubro. Con cerca de 7 años de experiencia, ha logrado llevar sus servicios no solo a eventos privados, sino que también ha sido solicitado para atender a bandas musicales en los conciertos.

Desde que Verena Bouroncle inició su empresa, ha destacado por el servicio de catering integral, su pastelería temática y su pack de decoración individual para niños.

Verena Bouroncle:

*¿Por qué decidió dedicarse a este rubro? *

Mi hermano, que es chef, me propuso hacer alfajores y venderlos. Empecé a idear cómo sería tener una marca propia y por qué no hacerla divertida. Durante mis tiempos libres horneaba. Así empezó a crecer mi pasión y mis ganas, hasta que decidí dedicarme por completo a este negocio.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio?

Tenía clientes, las ganas, la pasión, pero no tenía tiempo. Trabajaba en oficina 8 horas diarias e inclusive sábados. Quería cumplir con todo y el tiempo no me lo permitía.

¿Cuál es la fortaleza de su negocio?

Es un negocio con alma, dirigido a personas que no tienen límites a la hora de imaginar. Mi principal fortaleza siempre será el poder decir “sí se puede” a cualquier locura y diseño original que me pidan.

¿Qué recomendación le daría a alguien que quiere iniciar un negocio como el suyo?

No importa cuánto tiempo, esfuerzo, pruebas y error se nos presenten en el camino. Cuando pensamos en positivo y tenemos a las personas adecuadas cerca, todo es posible. Pero deben considerar que nada llega solo en este rubro de negocio.

Datos

Contacto. Si desea los servicios de Oh Oh Catering & Bakery, los puede encontrar en Facebook, Instagram o llamar al 956762329.

Si desea los servicios de Oh Oh Catering & Bakery, los puede encontrar en Facebook, Instagram o llamar al 956762329. Mayor demanda. Oh Oh Catering tiene más pedidos para San Valentín, Día de la Madre y sobre todo Navidad.