Waldo Mendoza: “El gasto público tendría que caer”

El economista Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal (CF), comenta sobre el efecto en la economía peruana que tendrán las nuevas reglas macrofiscales dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, analizó el contexto económico actual y las acciones tomadas por el gobierno respecto a este.

¿De las cuatro reglas dadas por el MEF, cuáles considera que son las más importantes?

Tres son las más importantes. La primera es aquella que pone un límite a la deuda pública en 30% del Producto Bruto Interno (PBI), otra que limita el déficit fiscal en 1% del PBI y hay una regla de gasto que lo hace equivalente a la tasa de crecimiento promedio de 20 años de la economía (los últimos 15 años y los 5 próximos).

¿Alguna de estas limita el gasto público?

En este momento, la limitante es la regla del déficit fiscal (cuando el gasto público es mayor a los ingresos). El gobierno ha decidido que la llegada del déficit a 1% sea gradual hasta el 2021. Cuando uno está con esta regla, es álgebra simplemente. Si la economía crece mucho menos de lo que se espera, también lo harán los ingresos tributarios, y para conservar y respetar el límite del déficit, el gasto público tendría que caer. A eso le llamamos en el CF una regla procíclica. Si la economía se enfría, el gasto público podría caerse.

¿Qué pasaría si aumentan los ingresos fiscales?

Digamos que la política de repatriación de capitales sea eficaz. En ese caso, los ingresos fiscales crecerán, y dada la meta de déficit, el gasto público podría crecer fuertemente. En ese caso, podría empezar a operar el límite del 6.1% (tasa promedio de crecimiento de la economía de 20 años).

¿Qué se necesita para ampliar la tributación?

El gobierno está dando algunas normas tributarias, sobre las que el CF todavía no se ha pronunciado. Unas pueden implicar más recaudación, como la repatriación de capitales y el retroceso en la decisión de reducir el Impuesto a la Renta, mientras que otras, como la reducción del IGV, disminuyen la recaudación. Así que sumando y restando no vemos un cambio sustantivo en la presión tributaria de la economía en perspectiva. Y si no hay un cambio, no habría una elevación sustantiva del gasto como porcentaje del PBI.

¿El límite de deuda del 30% del PBI es adecuado?

Este 30% nace de un cálculo hecho hace unos 5 años, cuando teníamos superávit fiscal, la deuda estaba por debajo del 20% y las perspectivas de crecimiento eran altas; entonces, ese número parecía razonable en ese momento. Habría que hacer un cálculo parecido para encontrar el porcentaje de deuda pública adecuado para un momento como hoy. Puede ser posiblemente un poco por encima, y quizá están restringiéndose exageradamente.

¿Es suficiente tener un Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) equivalente al 4% del PBI?

Ese es un problema también discutible. El MEF tiene que tener un fondo para enfrentar problemas y esa es la naturaleza del FEF. Este fondo es de alrededor de US$8 mil millones, y en la ley se considera que eso es suficiente, porque pasado el 4% del PBI los recursos pasarán a un nuevo fondo para apoyar obras de infraestructura en el marco de las asociaciones público-privadas. A nosotros no nos parece que US$8 mil millones sea un FEF grande.

¿Es usual que se den estos cambios en las reglas fiscales?

Entre 1999 y el 2016, casi habrá habido unas 12 o 14 modificaciones; y eso es una señal de que las normas no estaban bien hechas, porque uno hace una ley que tenga una esperanza de vida larga. Todas estas leyes han cambiado y no se puede decir si una u otra fue buena o mala, no las han dejado operar. Hay que procurar que esta ley pueda vivir de 5 a 10 años y así evaluar si fue buena o no.

A título personal

En adelante, el economista Waldo Mendoza aborda temas que escapan del Consejo Fiscal, y da su opinión personal y profesional acerca de la problemática económica actual.

¿Hay nuevos motores para la economía?

Mal que bien, el anterior gobierno, aunque sea en teoría, buscaba otros motores, como forestal, acuicultura y otros sectores que empiecen a reemplazar a la minería que se nos está yendo. Actualmente me parece que Produce se ha vuelto más un ministerio de pesquería, no se habla de los otros sectores, que a mí me parecían que tenían potencial. No se ven esfuerzos específicos para empujar un sector.

¿Se verá una reactivación de la inversión privada?

La inversión privada tiene que ver fundamentalmente con dos eventos, uno es que está muy correlacionada con el precio de las materias primas y el otro es el uso de la capacidad instalada. Estamos jugando con la ilusión de que un impulso en las expectativas va a traer mágicamente la inversión y eso está probándose que no es así. No hay indicios de un crecimiento en la inversión privada. Los estimados más optimistas, del MEF y el BCRP, dicen que crecerá 5% este año, y eso está por verse.

¿El PBI crecerá 4.8% este año?

La tarea de la proyección no es sencilla, pero digamos que no solo el MEF o el BCRP hacen proyecciones, sino también bancos y otros grupos de análisis, y de todas las que existen, nadie dice que se crecerá 4.8%. Así que si la economía peruana crece a ese ritmo, otorgaremos el Nobel al ministro Thorne, porque sería el único en proyectar una cifra que al final se cumple. Yo no veo factores que me expliquen esa tasa, con una minería con menos crecimiento, una inversión que no se levanta y una política fiscal que ya no será expansiva.

