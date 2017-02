Todo lo que debes saber sobre el pago de las utilidades

Jimena Hernández

Todos los años, las empresas deben repartir su ganancias entre sus trabajadores, este pago se le denominada como utilidades y se realiza normalmente entre los meses de marzo y abril, y significan para los colaboradores un ingreso extra con el cual pueden pagar deudas, invertir en mejoras de sus casas, ahorrar en una cuenta, etc.

A continuación te contamos todo lo que debe saber sobre este pago, Perú21 conversó con Enzo Flores, representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo respecto al tema.

¿Qué son las utilidades?

Son un porcentaje de la renta neta obtenida por la empresas como resultado de su gestión empresarial.

¿Quiénes participan de las utilidades?

Primero debes saber que la participación de las utilidades es un derecho al cual acceden solo los trabajadores de las empresas privadas que generan rentas de tercera categoría.

Las empresas que tienen en su planilla más de 20 trabajadores deben repartir esta ganancias.

¿A quiénes no les corresponde utilidades?

Los practicantes no reciben utilidades pues no tienen un contrato laboral con las empresas sino un convenio de formación. Además se debe resaltar que las microempresas no están obligadas a repartir utilidades.

¿El porcentaje de la utilidades que reciben los trabajadores varía?

Si, dependiendo de la industria a la cual pertenezca la empresa.

Pesqueras: 10%

Telecomunicaciones: 10%

Empresas industriales: 10&

Mineras: 8%

Comercio y restaurantes: 8%

Otras actividades: 5%

¿Cómo puedo calcular el monto que recibirá?

El monto de utilidades que le pagarán dependerá de las ganancias de la empresas y el monto que decida repartir entre sus trabajadores, se puede desagregar de la siguiente forma:

50% en función a la remuneración del trabajador y al monto total de la planilla

50% en función a los días efectivamente laborados por el trabajador en la empresa.

¿Cuándo se pagan las utilidades?

Dentro de los 30 días después de que la empresas presenta su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta a la Sunat y tiene como fecha límite el 30 de abril.

¿Qué pasa si no pagan las utilidades en este plazo?

Si la empresa no paga en este plazo, las utilidades generarán intereses a favor de los trabajadores. Además, a la empresa se le impondrá una multa que puede ir desde S/40,500 hasta S/405,000, para las las grandes y medianas empresas; y desde S/6,885 hasta los S/68,850 para las pequeñas empresas.

