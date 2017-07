Todos los beneficios de la renta de vehículos a gran escala

Muchas empresas cuando comienzan a crecer, deciden reinvertir su ganancias en activos, tales como autos, maquinaria u oficinas. Sin embargo, hay otros caminos que se pueden tomar si aún no se está listo para ser propietario.

En países industrializados es muy común el renting o leasing de activos. En Perú recién se está desarrollando esto, pero resulta efectivo para quienes no desean aún adquirir estos bienes o no tienen aún el capital.

Caso + éxito

El mercado automotor peruano está muy poco desarrollado en términos de volumen como de servicios, por lo cual tarde o temprano, los consumidores (corporativos y personas naturales) van a exigir cada vez más calidad y servicios. Es aquí donde entra en escena ALD Automotive, una compañía de renting y gestión de flotas. Esta provee a las empresas la gestión de servicios de vehículos.

La empresa de capital europeo ha llegado a nuestro país y, de la mano de Julien Bourdonnec, busca ser una opción para los emprendedores de nuestro país.

Así, la empresa se adapta a las necesidades que tenga el emprendedor y tiene a su disposición arrendamientos que se pueden pagar por cuota mensual, por un plazo de tiempo y un kilometraje previamente establecido.

Esta cuota incluye todos los gastos de mantenimiento, seguros, neumáticos, averías y mucho más, que harán más fácil la vida del empresario que se inicia.

Entrevista a Julien Bourdonnec

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar al iniciar operaciones en el Perú?

Sin duda alguna, la tramitología peruana fue lo más difícil al ingresar a este mercado. Viniendo de Europa, es un verdadero trauma que te puede desanimar un montón.

¿Cuál es la principal fortaleza del producto que ofrece?

Brindamos una solución. Conocemos las necesidades de movilidad empresarial de nuestros clientes y sabemos darle la mejor solución, generando valor, ya que nosotros nos encargamos de la gestión integral de la flota de su empresa.

Explique tres productos que ofrece ALD Automotive y en qué se diferencian.

Tenemos My ALD. Es un portal de atención digital para nuestros clientes. Luego tenemos el seguro Premium; en este cubrimos los deducibles mínimos en caso de siniestro. Finalmente, plan Auto, donde dejamos la posibilidad al empleador de subsidiar un precio de reventa con descuento a favor del empleado al final de su contrato.

¿Qué planes tiene para la empresa dentro de los próximos dos años?

Queremos consolidar nuestra presencia para llegar a una posición de líder del mercado local al final de los dos próximos años.