¿Qué tal les fue a las agroexportaciones peruanas el año pasado?

Perú es uno de los principales proveedores de insumos agrarios del mundo debido a la riqueza y variedad de sus productos. Sin embargo, en los últimos años las agroexportaciones han tenido resultados fluctuantes, en el 2012 cayeron 8%; en 2013 repuntaron 1%; 2014, 20% y en el 2015, 1%.

¿Cómo le fue en el 2016?

La Asociación de Exportadores (ADEX)indica que el 2016 fue positivo para las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales), sumaron US$ 5,550 millones, es decir crecieron 8% respecto al 2015, sin embargo aun no igualan las tasas de crecimiento de años anteriores – 2011 hacia atrás – cuando sobrepasaban el 30%.

Cuáles fueron los principales países de destino?

El gremio exportador señala que los principales destino de los envíos agro tradicionales en el 2016 fueron:

Estados Unidos (US$246’500,000)

Alemania (US$197’870,000)

Bélgica (US$79’953,000)

Le siguen Suecia, Colombia, Canadá, Italia y Corea del Sur. Además, Adex resaltó que estos países han registrado un incremento significativo en la demanda de productos agrarios peruanos:

India (290.1%)

Egipto (205.5%)

Emiratos Árabes (190.3%)

Hong Kong (142%)

Panamá (83.9%)

México (48.4%)

Australia (24.4%)

¿Cuáles fueron los productos más exportados?

En el 2016, el café tuvo una gran demanda que alcanzó los US$756’424,000. Otros productos que también destacaron fueron los azúcares de caña (US$ 67’130,000), lana sin cardar (US$18’117,000), cueros y pieles (US$11’900,000).

