Pulso Perú: El 58% cree que el caso Odebrecht afectará la inversión privada

La última encuesta de Pulso Perú, elaborada por Datum, sostiene que el 37% de los peruanos percibe que habrá más inversión privada dentro de un año. Esta cifra aumentó 5 puntos en comparación con abril (32%), mes en que se registró el nivel más bajo desde febrero del 2016.

Asimismo, el 34% de estos encuestados cree que la inversión privada se mantendrá igual que ahora, mientras que solo el 18% piensa que esta se reducirá.

Cabe señalar que la encuesta de Centrum Opinión, publicada la semana pasada, reveló que para el 33.1% de los empresarios consultados, la reactivación de la inversión privada recién empezará en el primer semestre del próximo año; entre tanto, el 31.7% indica que esta reactivación se realizará en el segundo semestre del 2018, y solo el 31% señala que la inversión privada se reactivará en el segunda mitad del 2017.

Proyección oficial

MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (), a través del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, estimó que la inversión privada crecerá 0.5% este año, lejanamente menor que sus proyecciones para el 2018 y el 2019, que aumentarán en 5.0% y 5.7%, respectivamente.

Efecto Odebrecht

De los más de 1,200 entrevistados este mes por Datum, el 58% piensa que el caso de corrupción de la empresa Odebrecht tendrá un efecto negativo en la inversión privada, mientras que el 22% cree que no tendrá ningún efecto y solo el 18% opinó que será positivo.

Cabe recordar que en los resultados de marzo, el 53% pensaba que tendría un efecto negativo, de la misma forma el 14% dijo que no tendría ningún efecto y el 19%, que sería positivo.

Percepción económica

La encuesta de Pulso Perú también evidenció que el 67% siente que la economía se está deteniendo o enfriando, cifra menor a la revelada en marzo (69%). Por el contrario, el 9% de los encuestados cree que esto no está sucediendo y el resto no sabe o no opina.

Entre tanto, el 33% de ciudadanos consultados opinaron que la economía del país está peor que el año pasado, resultado mayor al registrado en marzo (30%). En cambio, el 52% cree que está igual y solo el 14% piensa que está mejor.

Datum especificó que el 45% piensa que la economía se reactivará a partir del 2018 mientras que el 15% considera que será entre octubre y diciembre de 2017. Asimismo, el 8% piensa que será entre julio y setiembre de este año y solo 3% asegura que se dará entre abril y junio.

Cabe recordar que Alfredo Thorne, titular del MEF, ajustó su proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año a 3% (antes 3.8%) por los daños causados por el fenómeno El Niño y el caso de corrupción Lava jato. También estimó que en el 2018 subiría en 4.5% y en el 2019 lo haría en 5%.

Día de la madre

Estamos a pocos días de celebrar el Día de la Madre, fecha festiva para compartir en familia, pero también una época que es sinónimo de regalos, salidas y en general de gastos.

La encuestadora internacional Datum reveló que los peruanos piensan gastar en promedio S/160 para agasajarlas en su día.

Explicó, además, que el 52% de obsequios estarán relacionados con la moda (ropa, zapatos, zapatillas, etc.). Asimismo, el 21% gastaría en detalles (dulces, flores o adornos), mientras que el 20% las invitarán a almorzar o cenar y el resto en otro tipo de regalos (artículos de belleza, propina, artefactos).

Finalmente, el 91% de estos ciudadanos piensa adquirir el obsequio personalmente en una tienda.

DATOS

La última encuesta de Pulso Perú informó que el 49% piensa que los precios de los productos de primera necesidad aumentarán, mientras que el 38% de estos piensa que seguirán igual y 7% opina que disminuirán.

Asimismo, el 52% confesó no tener CTS , en tanto que el resto (48%) sí cuenta con esta. De los que tienen, el 33% no la piensa retirar, el 20% la usará para pagar alguna deuda, el otro 24% para cubrir otros gastos y el resto (23%) no sabe.

Por: Carlos Morales Torres (carlos.morales@peru21.com)