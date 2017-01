¿Pueden los cines prohibir el ingreso de alimentos que no se han adquirido en sus locales?

Jimena Hernández

La Asociación Civil Más que Consumidores ha presentado una denuncia contra Cineplanet ante Indecopi por violar el Código del Consumidor y tratar de forma discriminatoria, diferenciada e ilegal a los consumidores al prohibir que ingresen a las salasa de cine con alimentos que no sean vendidos por ellos.

¿Cuál es la denuncia?

se contactó con César Delgado, presidente de, él indica que la cadena de cines está actuando de forma discriminatoria al prohibir a los clientes el ingreso de alimentos que son adquiridos fuera del establecimiento cuando ellos venden alimentos al interior.

La demanda presentada por Delgado indica que Cineplanet está ejerciendo una discriminación económica a los consumidores “debido a que los usuarios de todos los recursos económicos no pueden acceder a los altos precios de los productos que la empresa ofrece”.

Delgado agregó que “Cineplanet ha registrado en la Sunat que su actividad principal es la exhibición de películas y el servicio de comidas que ofrece es complementario”. El presidente de Más que Consumidores concluyó que “si hubiera una causa objetiva de la prohibición del ingreso de los alimentos, ¿por qué en las salas si venden alimentos? Es una contradicción absoluta que algunos se les permita y a otros no”.

Los descargos

se comunicó con Cineplanet y la empresa sostuvo lo siguiente sobre la demanda:

1. No consideramos que se trate de un trato diferenciado o ilegal ya que el cliente tiene la libertad y el derecho de decidir no consumir en nuestras dulcerías si no lo desea, por lo que no se está condicionando la compra.

2. Por otro lado, nuestra política de no permitir el ingreso de alimentos y bebidas de fuera del cine a nuestras salas, está escrita y es visible para los clientes en todos nuestros complejos y responde al tipo de experiencia complementaria que, como cine, queremos brindar a nuestros espectadores.

3. Actualmente, nos encontramos preparando los descargos para enviarlos a Indecopi.

¿Discriminación o no?

Al respecto, Fernando Cáceres, presidente de la asociación ciudadana Contribuyentes por Respeto señaló que lo que hace Cineplanet no es discriminación, ya que la prohibición de ingreso de alimentos se aplica a todos los consumidores y se está tratando a todos por igual.

Agregó que cuando una empresa configura su oferta, los consumidores tienen la opción de consumir o no lo que le ofrecen, también puede optar por una oferta que si le satisfaga. El presidente de Contribuyentes por Respeto sostuvo que no se puede restringir la libertad que la empresa tiene para diseñar la oferta que da.

Asimismo, Cáceres indicó que la empresa no está amarrando a las personas a que consuman en su establecimiento pues siempre pueden ir a otro cine, dado que en el país no hay un monopolio en ese sector, sino libre competencia.

“Los empresarios están sujetos a una serie de obligaciones, que no pueden violar al momento de configurar su oferta, pero hay una parte que (aunque sea mínima) debe ser dejada a la libertad de las empresas en la cual ellas puedan definir cuánto cobran; siempre que la empresa ponga afuera que “no se puede entrar con comida” pero adentro se expende estos productos, está cumpliendo con configurar su oferta y ya depende del consumidor si la acepta o no”, concluyó Cáceres.

Más información