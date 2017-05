Productores de pisco peruano podrían ser sancionados por Indecopi si cambian denominación a "aguardiente"

Las autorizaciones de uso de denominación de origen pisco, podrían quedar canceladas para aquellos productores que eventualmente participen en el concurso itinerante ‘Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles’ o Concurso de Bruselas, informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Asimismo, este podrá iniciar procedimientos de infracción ya que participar en el concurso aceptando denominar a nuestra bebida bandera como “aguardiente o destilado de uva peruano” en lugar de pisco, estaría afectando el prestigio y valor comercial de la misma.

El concurso

El Concurso de Bruselas es una competencia internacional de bebidas alcohólicas, vinos y espirituosos creado en 1994, en Bélgica. Sin embargo, cambia anualmente de sede, por lo que este año, al desarrollarse en Chile, recibió de las autoridades de ese país la solicitud de cambiar las reglas establecidas en el reglamento del concurso, respecto de las categorías del mismo.

Dichos cambios implican que los productores peruanos de Pisco participen en el mismo, solo si denominan a nuestro producto de bandera como “aguardiente o destilado de uva peruano”.

Es por ello que los productores peruanos de pisco, no podrán participar en la categoría correspondiente con la denominación pisco y si bien este concurso es un evento privado cuya participación es de libre decisión de los productores, el Indecopi considera que, a fin de no debilitar la defensa de la exclusividad sobre nuestra denominación de origen y todos los esfuerzos que se canalizan para la protección y promoción a nivel internacional, lo más coherente resulta no participar en este concurso, teniendo en consideración la prohibición de ostentar la denominación de origen Pisco en Chile.

No obstante, cabe resaltar que la denominación de origen pisco es utilizada en nuestro país y el mercado mundial, pero no puede ser empleada en el mercado chileno debido a que este cuenta con una denominación igual.

