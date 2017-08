Poco optimismo en mejora de PBI en 2021, según encuesta Pulso Perú

Según los datos revelados por la encuesta Pulso Perú en agosto, el 57% de encuestados tienen poca esperanza en que el Perú estará mejor económicamente cuando finalice el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, 7% más que lo reportado en el mes de junio (50%).

Asimismo, solo el 25% tiene mucha esperanza con respecto a una mejoría del Producto Bruto Interno (PBI) hacia 2021, 9% menos que el resultado de hace dos meses (34%). Mientras tanto, el 15% no tiene ninguna esperanza.

Si bien la mayoría de evaluados no fue optimista con sus expectativas a largo plazo, el 50% de estos opinó que el gobierno de turno sí podrá reactivar la economía en el corto plazo. Por el contrario, 35% opinó que no podrá y el otro 15% no se pronunció sobre el tema.

Con respecto al ingreso de Fernando Zavala como ministro de Economía en remplazo de Alfredo Thorne, el 40% señaló que este cambio sí reactivará la economía y, en la misma proporción, otro 40% consideró que no lo haría.

El estudio también identificó que 44% considera que el Ejecutivo sí es lobbista. Solo 26% opinó lo contrario, mientras que el 30% no se pronunció.