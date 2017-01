Perú ocupó el puesto 83 en el ránking del Índice de Competitividad del Talento Global 2017 (GTCI, por sus siglas en inglés), el cual mide la capacidad de los países para competir por el talento, es decir, por el capital humano.

En esta cuarta edición se evaluó a 118 países, de los cuales ocho son de América del Sur y solo dos se encuentran dentro de la primera mitad del ránking: Chile (34) y Uruguay (51). A diferencia de Argentina (64), Colombia (71), Ecuador (79), Brasil (83) y Paraguay (94).

El GTCI evalúa el desempeño del país por medio de seis pilares: habilitación, atracción, crecimiento, retención, habilidades vocacionales técnicas y habilidades de conocimiento global. Perú se destacó en el pilar de atracción (puesto 55), principalmente por la atracción de negocios extranjeros y la captación masiva de talento.

“La apertura de negocios trae consigo talentos externos, que es muy positivo para el Perú, porque hay una deficiencia en este ámbito, pero no solo viene ligado con la atracción de nuestra economía para atraer talento directamente, sino que viene también con el negocio”, señaló Carlos San Román, director general de Adecco Perú.

En el pilar de retención (puesto 89), que evalúa sostenibilidad y el estilo de vida, Perú no tuvo un buen resultado. En el primer componente, se concluyó que el país no es atractivo para el talento doméstico, por el sistema de pensiones, impuestos y otros. Mientras tanto, en el segundo componente, se tomaron en cuenta las variables de seguridad, salud y saneamiento, que no son las mejores.

Además, también se registró una mala ubicación en habilidades vocacionales y técnicas (puesto 90), debido a la baja relevancia del sistema educativo en la economía y la dificultad de encontrar empleados cualificados.

Los cinco primeros puestos fueron para Suiza, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos y Suecia.

El GTCI fue elaborado por Adecco, junto a la Escuela de Negocios para el Mundo INSEAD y el Human Capital Leadership Institute of Singapore.

