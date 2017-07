El ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski inició su mandato presidencial el 28 de julio de 2016 dando a conocer sus compromisos de Estado, los cuales se centrarían en mejorar los servicios básicos, aumentar la formalización, impulsar la infraestructura y luchar contra la corrupción. Detalló que, desde enero de este año, se reduciría el IGV de 18% a 17%.

Con todos estos retos pendientes, Alfredo Thorne asumió la cartera de Economía y Finanzas en un contexto en el que el Producto Bruto Interno (PBI) —a junio de 2016– crecía 3.63% y el déficit superaba el 3%. Además, la inversión privada arrastraba resultados negativos desde 2014.

En respuesta a este panorama, Thorne optó por ajustar el gasto fiscal hacia el último trimestre de 2016, consiguiendo como resultado que este se reduzca en 0.5% y el PBI crezca solo 3.9% al cierre del año.

A inicios de 2017, las proyecciones del gobierno para el PBI de este año eran de 4.2%. Pero tras el efecto Odebrecht, que ocasionó la paralización de obras de infraestructura asociadas a esta empresa brasileña e impactó en el dinamismo de la inversión, la generación de empleo formal y el consumo de las familias, las expectativas cambiaron.

Para poder superar este episodio, el Ejecutivo lanzó el Plan de Impulso Económico, denominado Plan 150 Mil, que buscó generar un crecimiento mayor a 4% mediante el aumento de la inversión pública (en 15%) y la creación de 150 mil empleos.

Este plan, que inyectaría a la economía S/6,600 millones, se vio empañado por el fenómeno de El Niño costero, que dañó la producción agrícola y dificultó la provisión de servicios como transporte, turismo, actividades financieras y comercializadoras.

En abril, luego de un panorama sombrío por el tema Lava Jato y los desastres naturales, el MEF redujo las expectativas de crecimiento de la economía peruana en 1.5%. Con esto, el PBI se proyectaba en 3%, aunque para el BCRP es menor (2.8%).

Esto parece que también impactó en las perspectivas de la población, pues el 70% cree que la economía se está enfriando, según el último sondeo de Datum.

Análisis: PPK está en debe

El primer año de PPK parece el sexto año de Humala. PPK no ha cumplido con ninguna de sus promesas: destrabar proyectos, aumentar el crecimiento y el empleo, reducir la informalidad e incrementar el acceso a agua y desagüe. La inversión privada ha continuado en caída libre mientras el gobierno ha estado obsesionado con el Gasoducto, Chinchero y Talara. Peor aún, la inversión pública también se ha derrumbado. La reforma tributaria no ha formalizado pero vaya que ha reducido la recaudación, lo cual hace una quimera bajar el IGV a 15%, como se prometió. No es de extrañar que la economía haya crecido menos de 2% el primer semestre de 2017. El gobierno tampoco ha formulado una estrategia para lidiar con el escándalo Lava Jato. PPK debe empezar a gobernar con liderazgo, objetivos claros y estrategia.

Sabías que

El Ejecutivo reformó, en materia de inversiones, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y reemplazó el SNIP por Invierte.pe.