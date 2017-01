Odebrecht: Ex ministro Segura señala que nunca se reunió con empresa brasileña

El ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura , señaló en una entrevista radial que durante su gestión nunca se reunió con la empresa brasileña Odebrecht.

“Lo único que les puedo decir es que nunca he estado reunido con Odebrecht, nunca hubo una solicitud del expresidente Humala de que me reúna con Odebrecht, nunca hubo direccionamiento” sostuvo a RPP.

Sin embargo, el ex ministro indicó que sí conoce al ex gerente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, pero que nunca se reunió con él. Alonso Segura remarcó que no tiene información respecto a la relación entre el ex presidente Ollanta Humala, Odebrecht y los fondos que financiaron su campaña ya que él no estuvo presente en esa etapa e ingresó a mitad de gobierno.

Meta de crecimiento

Sobre la meta de crecimiento del gobierno, el ex ministro señaló que pese a lo que viene ocurriendo la economía peruana va razonablemente bien, sin embargo el panorama mundial a futuro es complicado.

Segura indicó que se necesita claridad y que no se puede disminuir el rol del Estado solo por tratar de mostrar resultados. “A veces se le llama traba a todo pero no lo son, sino filtros adecuados para asegurar que las cosas salgan como deben salir”.

Finalmente, el ex ministro indicó que la eliminación de la etapa de estudios del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)solo generará más corrupción y proyectos sujetos a sobrecostos.

Te puede interesar