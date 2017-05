Ministro de Trabajo: "Reforma laboral no eliminará derechos".

La reforma laboral que está elaborando el Ejecutivo para mejorar el mercado laboral peruano no comprende la eliminación de los derechos de los trabajadores, aseguró el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Alfonso Grados.

“Cuando se habla de reforma laboral no pensemos que eso significa eliminar los derechos a los trabajadores. Eso no tiene nada que ver con lo que queremos hacer”, sostuvo el ministro en RPP.

Asimismo, señaló que si bien diversos analistas y gremios sindicales están adelantando opiniones de la reforma, estas afirmaciones son sobre situaciones que no se han dado todavía.

Régimen juvenil

En relación con el régimen laboral juvenil, explicó que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –presidida por el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio– aún no ha puesto en agenda el proyecto de ley que crea dicho régimen.

Recordó que el 80% de los jóvenes entre 18 y 29 años no encuentra empleo e ingresa a la informalidad; mientras que el 62% de los estudiantes encuentra un trabajo no vinculado a su carrera. “Considero injusto que los jóvenes sigan esperando”, agregó.