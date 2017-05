Ministerio de Economía y Finanzas buscará promover inversión extranjera

Con el objetivo de promover la inversión extranjera y el desarrollo de oportunidades de negocios en el Perú, así como para impulsar el mercado de capitales financieros del país, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, participará en el XII Road Show Toronto y New York 2017.

La delegación arribará a la ciudad de Toronto el día de hoy y Thorne expondrá los principales ejes de la política económica del gobierno en el seminario Key Elements of the New Government’s Economic Policy.

Asimismo, se llevará a cabo un panel de discusión sobre la reconstrucción y las oportunidades en infraestructura en el Perú, donde también participará el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

Los días 30 y 31 de mayo la agenda continuará en la ciudad de Nueva York, donde el ministro de Economía desarrollará la ponencia “Perú: Leading Growth Across the Region”.