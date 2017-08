Ministerio de Agricultura sobre el chocolate: "No es un ataque a la industria, es una oportunidad" [ENTREVISTA]

Esta semana empezó con el debate sobre el próximo reglamento que el Ministerio de Agricultura prepara para el chocolate, el mismo que busca establecer los porcentajes que debe tener un producto para ser denominado como tal y no como golosina.



La normativa, de acuerdo al Minagri, tiene como objetivo que la ciudadanía sepa qué es lo que está consumiendo y también revalorizar el cacao, uno de los productos emblema de nuestro país.



En busca de más alcances sobre el tema, Perú21 conversó con Ángel Manero, Director General Agrícola del Ministerio de Agricultura para que nos brinde más más datos respecto al reglamento del chocolate.



El representante del Minagri comentó que esperan que el reglamento esté listo para fines de agosto. Este documento se enviará a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su aprobación, pues se busca que esto sea publicado a través de un Decreto Supremo.



La norma técnica será obligatoria y las empresas deberán adaptarse — para ello tendrán un plazo de 6 meses—, dado que ahora las empresas no tienen obligación porque las normas existentes y el CODEX internacional no lo exigen.



“Esta norma técnica se da en el marco de la Ley de Alimentación Saludable que obliga a transparentar la información al público y al consumidor”, comentó Manero. Sin embargo, el funcionario también destaca que tampoco se trata de sacar reglamentos para todos los productos porque hay algunos donde la misma industria se ha autorregulado y ya no es necesario un reglamento.



“Pero en casos de marcas de chocolates donde vemos que no tienen un alto contenido de cacao, es necesario un reglamento para ordenar la industria y defender al consumidor y a su vez favorecer a los pequeños agricultores porque si la industria utiliza más cacao eso significaría una mejoría para ellos y también más ingresos”, aseveró.



Así, si el producto no tiene el porcentaje mínimo requerido no podrá tener en su empaque la palabra chocolate y mucho menos cacao.



¿Y qué dicen las empresas? Manero sostiene que han conversado con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para tener una reunión en los siguientes días y así recoger su parecer: “Esto no es un ataque a la industria, al contrario, es una oportunidad para que sean potenciales exportadores. Nosotros deberíamos como país tener la meta de una industria exportadora de alimentos y esto es algo que no estamos aprovechando este momento”.

¿Mayor precio?

Ante el anuncio de que con el reglamento ahora se requerirá un mayor porcentaje de cacao, es decir, debe tener 35% de este producto para ser llamado chocolate, el público se pregunta si esto implicará un alza en los precios.



Manero indica que no necesariamente: “Afortunadamente, los productos del agro tienen precios accesibles para la industria, por ejemplo próximamente se van a lanzar productos de chocolate que tienen 39% de cacao a precios de S/1.10, entonces podemos decir que el reglamento no va a encarecer los productos”.



Manero destacó que en la actualidad tenemos muchos productos que se formularon en épocas difíciles para el país, cuando la economía estaba castigada y eran de bajo costo, por ello se usaban insumos baratos: “En muchos de los casos nos hemos quedado con esa formulación. El país ha crecido y la economía ha mejorado pero en algunos productos tenemos formulaciones de hace 30 años”.

Se vienen más reglamentos



El próximo reglamento que va salir es el de todos los productos procesados que utilizan frutas: jugos, néctar, mermeladas, papillas. Esta es una categoría mucho más grande y será una discusión mucho mayor. La normativa estaría lista para finales de octubre.



Manero sostuvo que en el Perú, tenemos los chocolates más finos del mundo, y por lo tanto, merecemos consumir un chocolate verdadero.