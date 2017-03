Empresa Milpo ya no continuará con proyecto minero Michiquillay en Cajamarca

Katherine Maza

La iniciativa para desarrollar el proyecto minero Michiquillay, en Cajamarca, ya no continuará según anunció la minera peruano-brasileña Milpo a través de un comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

En dicho comunicado, Milpo señala que no seguirá con su Iniciativa Privada Autosostenible (IPO) de Michiquillay ya que no está de acuerdo con las propuestas de modificación por parte de ProInversión.

“A pesar del esfuerzo realizado durante casi dos años para sustentar los beneficios de nuestra propuesta para el desarrollo de la Región Cajamarca y del país, hacemos de conocimiento del mercado y público en general, que Milpo luego de haber recibido las propuestas de modificación a IPA Michiquillay efectuadas por los asesores de ProInversión, ha tomado la decisión de no continuar con el respectivo procedimiento de evaluación, al no encontrarse de acuerdo con los planteamientos efectuados, los cuales en nuestra opinión no se ajustan a condiciones de mercado”, señaló la minera.

Ante ello, la minera Milpo precisó que enfocará sus esfuerzos en la ejecución y ampliación de sus operaciones mineras en Cerro Lindo y Pasco.

A fines del 2014, Michiquillay fue devuelto al Estado por Anglo American. Ante esta decisión, el Estado deberá lanzar una licitación pública para convocar a nuevos inversionistas.

El yacimiento Michiquillay es uno de los depósito de cobre más importantes del país, se estima que podría producir 200 mil toneladas de cobre al año.

