Maria Cecilia Villegas: Una mala palabra [Opinión]

Un curso organizado por el ANA sobre el enfoque de género en la gestión de recursos hídricos despertó la furia de un sector conservador. Para ellos, “género” es una mala palabra. Aunque no la entiendan. Y exigen que sea eliminada de leyes, cursos y políticas públicas.

Género son “los atributos, expectativas y normas sociales, de conducta y culturales, asociados con ser mujer u hombre”. Determinan la manera en que mujeres y hombres se relacionan entre sí y las consiguientes diferencias de poder.

La gestión de los recursos hídricos afecta la agricultura, el abastecimiento de agua y saneamiento, las hidroeléctricas y la mitigación del cambio climático. Por ello, es necesario entender los distintos roles que tienen hombres y mujeres en su administración, acceso y uso, para gestionar los recursos de manera eficiente y lograr mejores resultados.

La evidencia muestra que las políticas públicas requieren un enfoque de género transversal y análisis por estratos y quintiles. Si las decisiones de política se toman sin tener en cuenta los intereses de las mujeres, la elección del gasto público reflejará solo los intereses de los hombres.

Las mujeres están encargadas de recolectar agua en zonas rurales, perdiendo horas cada día. Por ello, privilegian el agua para uso doméstico, mientras los hombres la privilegian para el agro. Si las mujeres no tienen presencia y voz en las juntas de regantes, se limitan sus derechos, asignándoseles horarios en los que no van a poder usar el agua: de noche cuando es peligroso y están al cuidado de los niños. ¿Qué pasa con las conexiones domiciliarias donde la cabeza del hogar es mujer y no puede cubrir su costo? Si en los colegios no hay agua, las adolescentes dejarán de ir a clases cuando menstrúan.

El enfoque de género considera todo esto y, al hacerlo, el impacto de los programas aumenta considerablemente. Y en políticas públicas eso es lo que se busca.