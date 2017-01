Marco Kamiya: “Se necesita un plan urbano”

Alberto Mendieta

Ante el crecimiento de las ciudades, y con este el desarrollo de sus habitantes y del país, el jefe de Economía y Finanzas Urbanas de ONU-Habitat, Marco Kamiya, explica a Perú21 la importancia que tiene un planeamiento de desarrollo urbano de largo plazo en la competitividad de una ciudad.

¿Cómo entender el significado de una ciudad competitiva?

Estas ciudades son las que pueden vincular más fácilmente a la gente y facilitar un proceso productivo. Cuando la gente se desplaza más eficientemente al trabajo, centro de estudios o reunión, la ciudad en su conjunto se beneficia y aumenta la productividad. También, cuando hay mayor integración, la producción de bienes mejora su calidad y costos.

¿La congestión vehicular terminaría por afectar la productividad de la economía?

Se ha visto casos en que, por ineficiencia del transporte, el abanico de selección de empleos es limitado, y no creo que Lima esté muy lejos de ello. Ya no se trata de ser muy bueno en tu campo, sino que estés dispuesto a transportarte; eso ahora es incluso casi tan importante como la capacidad de la gente. Como empresario, si es que no encuentro a la persona dispuesta a trabajar para mí, me tendré que conformar con gente de menor nivel, y eso en agregado produce un efecto negativo en la economía.

¿Qué otro efecto podría tener en el empleo?

Hace unos años vi que, en muchas ciudades de Latinoamérica, la gente vivía no necesariamente lejos de los centros de la ciudad, sino que para transportarse les era muy complicado, y muchos decidían volverse informales porque les resultaba más rentable. Estar cerca de un trabajo es importante, y si a eso se añaden situaciones en las que los padres tienen que hacerse cargo de los hijos, desplazase por dos o tres horas se les hace muy complicado.

¿Cómo trabajar sobre la base del concepto de ciudades competitivas en Lima?

Es importante un plan de urbanización, que vincule toda la infraestructura, el agua, la generación de energía, transporte y medio ambiente. Además, se necesita que la gente conozca este plan, para saber hacia dónde va a crecer Lima, cómo debe crecer y qué va a requerir. Esto se hace en Europa y ya se está haciendo en China con un horizonte de 50 años. Hacer puentes o un by-pass, trenes o vías de autobuses, no es suficiente. Todo eso tiene que estar vinculado a un plan de mediano y largo plazo.

¿Sería una transición muy larga para llegar al objetivo?

Es una transición que requiere mucha coordinación. Desde ONU Habitat planteamos tres elementos: el diseño de planificación, es decir, un plan maestro físico de la ciudad; un marco legal que posibilite eso, como títulos de propiedad, lotización clara, sistema de resolución de disputas, sistema de construcción y expansión urbana; y luego, la capacidad financiera de la ciudad o municipio. A eso le llamamos los tres pilares de la urbanización.

¿Se han visto en Perú casos de crecimiento ordenado?

En Lima, por alguna razón que todavía no ha sido bien estudiada, los que eran pueblos jóvenes y después se han hecho distritos emergentes y que ahora algunos de ellos son polos de desarrollo, han crecido ordenados y de forma no forzada, sino bastante espontánea. En el caso de Villa El Salvador, es muy interesante ver que ellos desde el comienzo, a pesar de haber sido muchos de ellos una invasión, hubo una organización que hizo una lotización y plan de la ciudad, es decir que hubo cierto orden. Esto ayuda mucho porque significa que esa ciudad tiene la capacidad de ser productiva en las próximas décadas, no digamos 20 o 50, sino 100 años.

¿Qué cimientos fueron los más importantes?

Los cimientos acá es que simplemente tienen cuadras y calles porque, de no ser así, esa ciudad sería totalmente improductiva y no se podría modificar. Cuando hay títulos de propiedad, ¿cómo haces para acomodar eso? Tendrías que expropiar, cosa que es muy difícil de hacer, o tendrías que relocalizar a la gente, lo que crearía conflicto social y es muy caro. Ningún gobierno se dedica a hacer eso si espontáneamente no existe algún ordenamiento.

¿Es importante crear polos de desarrollo?

Lo que vemos en muchos países es que hacen las cosas al revés, porque los gobiernos eligen dónde crear un polo de desarrollo y le ponen de todo, pero desde el comienzo no saben quiénes se van a establecer allí. Están equivocados cuando piensan que, simplemente dotando a una ciudad de servicios, el inversionista va a ir. Es importante que desde el comienzo se sepa qué actividad económica va a ir allí y qué incentivos hay para que alguien se establezca en el lugar.

¿Cómo aplicaría esto al Perú?

En el Perú se debe estar muy relacionado con temas de turismo, productos extractivos, industrialización o manufactura. Luego de haber identificado dos o tres productos que sabes que si incrementas la producción se va a exportar o vender en el mercado interno, entonces recién se acondiciona la ciudad para que apoye ese producto.

¿Se puede llegar a una integración regional?

Los países en América Latina son como unas islas, con un comercio que casi producimos lo mismo. Entonces, es difícil crear una cadena de valor, más aún si hablamos de un producto minero, a menos que sea dentro de una ciudad. Para dar el salto, se necesitaría una decisión política de integración, identificar algunos productos muy específicos y que los países desarrollen ramas industriales conjuntamente.

Sabía que…

“Soy economista de la Universidad de San Marcos, luego hice una maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard”.

“Antes de estar en ONU -Habitat trabajé en la CAF como ejecutivo regional principal de políticas públicas y competitividad, y en el BID como consultor en innovación y ciudades”.

“Hace unas semanas presenté un libro en el Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) de Estados Unidos, llamado Economic Foundations for Sustainable Urbanization”.