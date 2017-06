Leche evaporada no subiría de precio

El precio de la leche evaporada no subirá y la importación de leche en polvo no será prohibida, aclaró la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep). Esto luego de que la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL) advirtiera un incremento en el precio de la leche ante la decisión de la Comisión Agraria del Congreso de aprobar la limitación de la importación de leche en polvo para la fabricación de productos lácteos.

“Hay que hacer una aclaración. No se va a prohibir la importación de leche. Vendrá la que se necesite tal cual está ahora. Lo que no se va a permitir es que la industria use la leche en polvo para reprocesarla”, explicó Javier Valera, director de Agalep en una entrevista con RPP.

En esa línea, señaló que la leche en polvo es un alimento bueno e incluso mucho más saludable que las mezclas que utilizaba Pura Vida hasta hace poco. Sin embargo, al ser reprocesada industrialmente, se daña, por lo que se impedirá el reprocesamiento.

“La leche en polvo estará a disposición del ama de casa y seguramente será más barata… Esta resultará mucho mejor que todas las mezclas que se estuvieron vendiendo en el mercado”, agregó.

