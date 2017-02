Nuevo formato permite al afiliado a una AFP proyectar su fondo de jubilación y pensión

La Asociación de AFP (AAFP) ha preparado un formato donde se muestra el resultado de la proyección del fondo y de la pensión de cada persona, el cual llegará primero a todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) que tengan de 50 años a más, para que luego, de manera gradual, les llegue a todos los demás ahorradores previsionales.

La asociación espera que cada una de las AFP incorpore el formato y puedan brindar esta información a sus afiliados hacia fines de este año.

También han desarrollado un video educativo que resalta el impacto de las principales variables (frecuencia de aporte, sueldo o aporte, rentabilidad y edad en la que empieza a cotizar) sobre el fondo del afiliado a sus 65 años, justo en el momento de su jubilación.

Según Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP, esto tiene como principal objetivo acercar a los afiliados, y personas interesadas en general, a las plataformas que tienen las empresas del Sistema Privado de Pensiones (Prima, Integra, Habitat y Profuturo), llamadas “cotizadores”, las cuales proyectan con información de cada persona, el fondo acumulado a los 65 años y la pensión que recibirá mensualmente.

La importancia de ahorrar

Destacó que ambos esfuerzos buscan educar y generar conciencia sobre el ahorro previsional. El estudio “Do savings increase in response to salient information about retirement and expected pensions?” demostró que cuando se le brinda información relevante sobre la jubilación y las pensiones esperadas a las personas, aumenta el ahorro destinado para su retiro o jubilación. Por ello, el formato muestra cuánto será el fondo del afiliado al momento de su jubilación y cuánto será su pensión en adelante.

El estudio mexicano “El uso de las ciencias del comportamiento para aumentar los ahorros para el retiro”, brinda valiosos insumos para diseñar políticas y programas para estimular el ahorro voluntario. En ese sentido, el formato mostrará la pensión proyectada si es que el afiliado decide incrementar su aporte en S/50 o S/100 desde su próxima fecha de cotización. De esta manera podrá elegir si hace aportes voluntarios o medir el impacto que tendría si aumenta de sueldo.

Por ejemplo, si un trabajador inicia sus aportes a una AFP a los 25 años, con un salario mensual de S/3,000, acumularía un total de S/516,353 a la edad de jubilación (65 años) –de los cuales S/185,272 corresponden a sus aportes y S/331,081 a la rentabilidad generada por su AFP– y ello se traduciría en una pensión de S/3,473 cada mes. Por otro lado, si el afiliado decide aportar S/50 o S/100 más a su fondo desde los 40 años, entonces su pensión sería de S/3,614 o S/3,755 respectivamente.