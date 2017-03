Juegos Panamericanos 2019, ¿qué significa organizarlos?

Dentro dos años, la capital del país será sede de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 y de la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos. En los últimos días, la emergencia nacional generada a raíz de los desastres naturales ha generado un gran debate sobre la viabilidad de este acontecimiento deportivo.

La discusión sobre si se lleva a cabo o si se destinan sus recursos presupuestados hacia la atención de las zonas afectadas por los huaicos y desborde de los ríos ha tenido eco en el Parlamento. Paralelamente, hay una defensa férrea desde el Ejecutivo.

Del lado congresal, se propuso, a través de un proyecto de ley, la derogación de los decretos legislativos 1248 y 1335 que habilitan el financiamiento para la organización de estos juegos. El gobierno señala que el evento representa una oportunidad de inversión y de crecimiento económico, además de mantener una buena imagen como país por la responsabilidad ya aceptada.

Impacto económico

Para la realización de estos juegos se ha presupuestado aproximadamente S/4,125 millones. De esta cifra, el 56.6% (S/2,333 millones) sería destinado a proyectos de inversión en infraestructura nueva; mientras que el 43.4% restante (S/1,792 millones) servirían para la adecuación de sedes ya construidas y para costos operativos de todo el evento.

No obstante, más allá de la inversión que involucra la preparación de los Panamericanos, su ejecución tendría distintos efectos sobre la economía. El impacto directo estaría relacionado con los flujos de dinero inherentes al evento que se verían reflejados en la cantidad de entradas vendidas, los ingresos por transmisión televisiva y patrocinio, etc. No obstante, la consecuencia indirecta, la cual es de mayor importancia económica en este tipo de eventos, se mostraría en el beneficio que se generaría en diferentes sectores, como el turismo, comercio, construcción,educación y otros, que, finalmente, alimentan la producción nacional.

Aunque existen pocas estimaciones públicas sobre el efecto económico indirecto que tendría la realización de estos juegos, las proyecciones de los Juegos Panamericanos de Guadalajara realizados el 2011 podrían brindar alguna aproximación.

El evento realizado en México tuvo una inversión cercana a los US$1,340 millones (monto similar para los juegos de Lima 2019). No obstante, aproximadamente el 70% de su presupuesto fue compartido con el sector privado y, aunque tuvo problemas en su organización, acogió a más de 479 mil turistas solo para el evento, cuyos gastos en alojamiento, alimentos, transporte y otros fueron mayores a los US$110 millones. En términos macroeconómicos, los juegos, en los diferentes sectores, representaron una inversión equivalente al 5% de su PBI, y generaron alrededor de 50 mil empleos permanentes y eventuales.

Costo de oportunidad

Desde el punto de vista económico, el costo de oportunidad de realizar los Juegos Panamericanos sería el beneficio que se obtendría de invertir sus recursos en otros proyectos de inversión pública.

Estas alternativas serían evaluadas de acuerdo a su grado de importancia dependiendo de la coyuntura económica o necesidades del país. Por un lado, con S/4,125 millones presupuestados para la ejecución de estos juegos se podrían construir en promedio 16 hospitales similares al de Villa El Salvador, 34 establecimientos penitenciarios como el de Ucayali o 69 colegios de alto rendimiento como el de Lambayeque.

Por otro lado, dado los acontecimientos climatológicos en la costa peruana, este monto podría destinarse a la reconstrucción de las zonas afectadas por los huaicos.

Sabía que…

Los XVIII Juegos Panamericanos congregará a más de 6,500 deportistas de 41 naciones, que participarán en 38 deportes y 55 disciplinas.

La no realización de los juegos significaría una penalidad de US$50 millones para el Perú y una sanción de 20 años sin poder realizar cualquier evento olímpico.

El gobierno señaló que existen recursos suficientes para organizar el evento deportivo y atender las emergencias ocasionadas por los huaicos, para las cuales presupuestó S/2,500 millones.