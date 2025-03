Horst Paulmann: el adiós a un visionario del retail latinoamericano

El mundo empresarial despide a una de sus figuras más emblemáticas. Horst Paulmann Kemna, fundador y presidente honorario de Cencosud, falleció este martes a los 89 años, dejando un legado imborrable en la industria del retail en América Latina. Su trayectoria, marcada por la innovación y la expansión, convirtió a su compañía en uno de los conglomerados comerciales más importantes de la región.

Los inicios de un emprendedor

Nacido el 22 de marzo de 1935 en Kassel, Alemania, Paulmann emigró junto a su familia a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, se estableció en Chile en 1950. Desde temprana edad, asumió responsabilidades para apoyar a su hogar, trabajando en diversos oficios. En Temuco, su familia adquirió un pequeño restaurante, que más tarde daría paso a un negocio que revolucionaría el comercio en Chile.

El primer gran paso se dio en 1962, cuando junto a su hermano Jürgen fundó "Las Brisas", el primer supermercado de la ciudad. Una anécdota relatada por el propio Paulmann ilustra su espíritu emprendedor: un amigo de la familia llevó frutillas al local y las colocaron en la vitrina del bar. Se vendieron todas en una tarde. Ese simple hecho le hizo ver el potencial de una oferta variada y accesible para los clientes.

El nacimiento de un gigante del retail

En 1976, Paulmann inauguró el primer hipermercado Jumbo en Santiago, inspirado en modelos europeos de autoservicio. "El día de la inauguración, por los nervios, me afeité dos veces, tenía miedo de que no llegaran clientes, pero fue un exitazo", recordaba. La tienda de 4.000 metros cuadrados marcó un antes y un después en el comercio chileno.

Con el éxito de Jumbo, fundó Cencosud S.A., que se convertiría en el holding de retail más grande de Chile y uno de los más influyentes del continente. En 1982, inició su internacionalización con la apertura de supermercados en Argentina, un hito que coincidió con la Guerra de las Malvinas. Posteriormente, expandió sus operaciones a Perú, Brasil, Colombia y, en 2022, a Estados Unidos con la compra de la cadena The Fresh Market.

Su ingreso al Perú lo hizo en el 2017 a través de la adquisición de la operadora de supermercados y centros comerciales del Grupo Wong, en una transacción valuada en US$500 millones. En la actualidad cuentan con un portafolio de más de 100 establecimientos en cuatro unidades de negocio: supermercados, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.

Un líder apasionado

Paulmann fue reconocido por su estilo de liderazgo enérgico y su obsesión por la excelencia en el servicio. Siempre insistió en que el cliente debía estar en el centro de cada decisión empresarial. Su capacidad visionaria le permitió diversificar los negocios de Cencosud, ingresando en los rubros de tiendas por departamento, mejoramiento del hogar y centros comerciales.

Su influencia y trayectoria fueron ampliamente reconocidas. En 2005, el Congreso de Chile le otorgó la nacionalidad por gracia y recibió numerosos galardones como el premio Empresario del Año por Latin Trade, Diario Financiero e Icare, entre otros. Hasta sus últimos días, visitaba personalmente tiendas y centros comerciales, manteniendo el vínculo con el negocio que forjó desde cero.

Un legado imborrable

La noticia de su fallecimiento fue recibida con pesar tanto en el mundo empresarial como entre los miles de colaboradores que trabajaron bajo su liderazgo. Su familia expresó en un comunicado: "Nos queda el consuelo de saber que descansó sin sufrimiento, pero su ausencia deja un gran vacío en nuestros corazones".

Cencosud también emitió un mensaje en el que destacó la huella indeleble que dejó en la industria y en la región: "Su visión y liderazgo transformaron el retail en Latinoamérica, siempre con un compromiso inquebrantable por la calidad y la generación de empleo".

A sus 88 años, Horst Paulmann se despide dejando una historia de perseverancia, innovación y éxito. Su legado seguirá vivo en cada una de las tiendas y centros comerciales que construyó, pero sobre todo, en la inspiración que su historia representa para los futuros emprendedores.

