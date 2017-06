Herbalife es una multinacional que está presente en 90 países del mundo, que ha logrado captar millones de asociados gracias a su consigna de cambiar la vida de las personas ofreciendo los mejores productos de nutrición y mejorar su estabilidad económica a través de la venta directa de estos.

Sin embargo, con el pasar de los años, el éxito de Herbalife ha estado ensombrecido por las denuncias de que este negocio es en realidad una estafa piramidal. En países como Argentina, Estados Unidos, Honduras, España se han reportado denuncias de que esta empresa trabaja bajo este sistema.

¿Pero realmente lo es? Un documental que ya está disponible en Netflix busca demostrar que se trata de una estafa. ‘Betting on zero’, recopila los testimonios de ex asociados a Herbalife, y muestra toda la polémica en torno al modelo de negocios de esta compañía.

El documental, que recibió una mención especial del jurado en el festival de Tribeca a mejor investigación cinematográfica en 2016, fue realizado por Ted Braun, quien explica en una entrevista que su objetivo no es necesariamente encontrar la verdad, pero sí dar voz a las personas que están buscando la verdad.

Las supuestas víctimas son, en su mayoría, inmigrantes. El documental cuenta cómo invirtieron, cuánto dinero desembolsaron y lo que pasó con sus vidas. “Ellos se llevaron mis sueños y mis esperanzas de ser exitoso”, dice un ex asociado.

Perú21 vio el documental y está claro que apunta a demostrar algo concreto: Herbalife es una estafa. ¿Logra su objetivo? El material es tan polémico como la historia. Si bien contrastan varias fuentes, la mayoría critica a la compañía.

En el documental se ve al multimillonario y experto en fondos de inversión, Bill Ackman, buscando desenmascarar a Herbalife como un negocio de estafa piramidal. Califica a Herbalife como una empresa que hace daño.

Ackman es el fundador y director ejecutivo del fondo de cobertura Pershing Square Capital Management. Sus críticos lo llaman ‘encantador de serpientes’.

Podríamos decir que Ackman es la gran fuente, se trata de un personaje muy bien relacionado en medios, exitoso y capaz de encantar a la gente, tanto o más que los promotores de los famosos batidos, quienes en sus eventos motivacionales dan cuenta de una vida soñada: dinero por todos lados, autos de lujo, prosperidad por los poros.

Lo que dice Herbalife

Perú21 se contactó con la filial de Herbalife en el Perú. Y esta fue la respuesta: “El documental ‘Betting On Zero’ es un infomercial que apunta contra compañías como Herbalife y también a la industria de la venta directa”.

Asimismo, la empresa señala que ‘Betting On Zero’ no refleja el testimonio de ninguno de los más de 4 millones de asociados Independientes ni a los clientes que usan los productos de Herbalife Nutrition en todo el mundo.

El documental nos muestra a personas contando la tragedia que fue ingresar al mundo Herbalife. Vemos a un inmigrante revelando que perdió 22 mil dólares, a otro que perdió en nueves meses 16 mil dólares, y a una mujer llorando que se endeudó en busca de un sueño que jamás llegó. Todos aparecen con nombres y apellidos, dan la cara. Buscan justicia.

‘Betting On Zero’ claramente no cree en las historias de éxito e incluso comienza con la imagen de Mark R. Hughes, el fundador, quien dice entusiasta: “La compañía es la gallina de los huevos de oro. Y créanme, nunca has visto poner una gallina tantos huevos de oro juntos”.

Lo que sigue es el final de este personaje: el documental recuerda que Hughes murió a los 44 años después de ingerir alcohol y tranquilizantes, pues padecía depresión. ¿Tendencioso? ¿Cómo un hombre que ‘vende’ prosperidad puede estar tan acabado emocionalmente. La audiencia debe reflexionar. Eso busca el documental. Que te cuestiones lo que sabes de la compañía, pero la balanza está claramente inclinada a mostrar que se trata de una estafa y que ha llegado la hora de ponerla al descubierto.

¿Y en el Perú?

En nuestro país quizás el ejemplo más claro y cercano que tenemos de una estafa piramidal es la de CLAE, la cual estafó a miles de peruanos que hasta el día de hoy no han podido recuperar sus ahorros.

Pero,¿cómo opera Herbalife en nuestro país? Es una red de mercadeo multinivel en la cual los asociados obtienen las ganancias a través de las ventas de los productos nutricionales.

La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS), consigna a Herbalife como un negocio multinivel.

¿Objetivo?

El documental incluye no pocas veces extractos de entrevistas al ex CEO de la compañía, Michael O. Johnson, quien hoy es Presidente Ejecutivo de la misma. Este personaje derrocha entusiasmo e insiste en su oferta de ‘vida nueva’. “Hacerse rico rápidamente es para otros. Ser saludable ahora, eso es lo nuestro”, dice Michael O. Johnson, un hombre que laboró en Disney y que ahora asegura sentirse de vender salud. Ackman lo llama depredador.

‘Betting on zero’ no pretende ser neutral. Va en clave de denuncia. El realizador se apoya en fuentes que deploran el modelo de ‘Herbalife’ y advierten que la estafa piramidal está en marcha y que tú puedes ser la próxima víctima.

No se cuestiona esencialmente el producto, aunque se desliza que no sería tan ‘mágico’ como lo presentan. ‘Betting on zero’ va al bolsillo de los vendedores, distribuidores y supervisores. Busca romper un sueño. ¿Lo logra? Es necesario ver el material de principio a fin para sacar conclusiones.

Perú21 lo hizo y considera que el documental genera dudas sobre el ‘maravilloso’ mundo Herbalife. Muestra un panorama oscuro con esquemas y data que pondrían los pelos de punta a cualquiera que está en el negocio. Más allá de desbaratar un mito, lo que logra es sembrar una duda inmensa, tan grande como el ‘paraíso’ de Herbalife.

