Giovanna Prialé: “ONP recibe y no devuelve aportes indebidos”

Por: Paulo Vera

Paulo.vera@peru21.com

La presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) resalta el problema de los pagos indebidos que los empleadores realizan a la ONP, en vez de aportar a las AFP. Además, destaca la importancia de trabajar la deuda que tiene el Estado y la ONP con cada uno de los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

¿De qué trata el D. Leg. 1275?

Hace unos meses, el gobierno sacó este D. Leg. en donde lo que se busca básicamente son dos temas vitales: el reconocimiento y sinceramiento de la deuda que tienen tanto las empresas públicas con los trabajadores afiliados a la AFP, como los aportes indebidos a la ONP que deberían estar empozados en la cuenta individual de capitalización.

¿Cómo describen el problema de los pagos indebidos a la ONP?

Desde la creación del SPP, increíblemente, hay un conjunto de empleadores que, a pesar de que el trabajador afiliado se encuentra en una AFP, ellos aportan por ese trabajador a la ONP; y lo siguiente que me parece absolutamente increíble es que la ONP recibe y no devuelve aportes indebidos, acepta ese dinero y lo maneja como parte de sus ingresos. No es devuelto a la AFP ni mucho menos a la cuenta individual de capitalización del trabajador.

¿Qué están haciendo al respecto?

Nosotros hemos retomado el esfuerzo de conversar con la ONP y la Sunat, y hemos pedido una conciliación de base de datos para evitar que el trabajador se siga perjudicando. Con la primera información trabajada del mes de diciembre de 2016, hemos encontrado que los aportes de 99 mil afiliados, que corresponden a 31 mil empleadores, están siendo destinados de manera equívoca a la ONP, cuando debería hacerse a la AFP.

¿A cuánto asciende el monto del pago indebido y cuánto corresponde a los privados?

Según la data de diciembre, aproximadamente, el 95% son empresas privadas y el resto corresponde al sector público. Y se supone un promedio mensual de S/8.5 millones. Además, se calcula que este monto habría dejado de llegar a las AFP por un periodo promedio de 10 años. Es decir, que se han dejado de administrar S/10,200 millones, equivalentes a 7.5% del total del fondo que se maneja en el SPP.

¿El afiliado detecta esta irregularidad?

Muchas veces el trabajador ve que en su boleta de pago le retienen el 10% (de su sueldo bruto). Finalmente no es consciente de que ese dinero no va a su fondo de pensiones y lo que suele ocurrir es que la persona, al momento de jubilarse o cuando va a mirar cuánto va a ser su pensión, esta termina siendo el 10% o 15% de lo que él hubiese esperado, porque todos esos aportes no han sido entregados a su cuenta individual de capitalización.

¿Cuál cree ser la razón de esta negligencia por parte del empleador?

Yo creo que el empleador y, en general, nosotros los consumidores tenemos un nivel de información que es un poco bajo. Entonces, probablemente hubo error en la afiliación. A veces nos corremos a los trámites cuando estos no son sencillos o no sabemos cómo manejarlos. Yo no creo, de ninguna manera, que haya mala fe (por parte del empleador), porque en este caso le estoy reteniendo el aporte al trabajador y, en lugar de pagar a la AFP, lo estoy haciendo a la ONP.

¿Cómo está distribuida la deuda que tienen las entidades del Estado con el SPP?

El grueso es de los gobiernos regionales con el 60%, 20% de los gobiernos locales y 20% del Gobierno Central.

¿A cuánto asciende la deuda?

Nosotros hemos visto las cifras, y la deuda real y verificada (que cuenta con documentación probatoria) asciende a S/14,529 millones, que equivalen al 10.6% del fondo administrado y estamos hablando de 382 mil trabajadores afiliados que están siendo perjudicados, porque esta deuda no está siendo pagada y porque están reteniendo todos los meses el 10% del salario para la cuenta individual de capitalización cuando, en realidad, el empleador no está realizando esa aportación.

¿Cómo el afiliado puede conocer esta deuda?

La Asociación de AFP ha previsto la implementación de la plataforma electrónica “AFP NET” para que los empleadores puedan ingresar y verificar cuál es el monto que se les tiene registrado como deuda, poder conciliarla, acogerse y estructurar un cronograma de pagos. Se calcula que a cada uno de los afiliados le correspondería, en promedio, un total de S/38,013.

¿Cuáles son las últimas propuestas informativas que han desarrollado?

Hemos preparado un formato donde se muestra el resultado de la proyección del fondo y de la pensión de cada afiliado; que primero llegará a todos los afiliados del SPP que tengan de 50 años a más, para que luego, de manera gradual, les llegue a todos los demás ahorradores previsionales. Además, se ha elaborado un video educativo donde se resalta el impacto que tienen las principales variables (frecuencia de aporte, sueldo o aporte, rentabilidad y edad en la que empieza a cotizar) en el fondo del afiliado a sus 65 años.

¿Cuál es el objetivo de estas dos propuestas?

Ambos esfuerzos tienen como objetivo educar y generar conciencia sobre el ahorro previsional.

Ficha

Prialé asumió el cargo de presidenta de la Asociación Administradora de Fondo de Pensiones en setiembre de 2016.

En la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) fue gerenta de Productos y Servicios al Usuario.

Como docente, se ha desempeñado en la Universidad de Javeriana de Colombia y en la Universidad del Pacífico.

Fue investigadora principal y directora del Área de Economía y Finanzas en la consultora Gerens.