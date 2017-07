El primer año de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczysnki ha estado marcado por expectativas y decepciones.

Cuando el mandatario tomó el poder se esperaba que la economía mejorará notablemente, sin embargo embates como el fenómeno de El Niño Costero y el escándalo de corrupción Lava Jato han hecho que el crecimiento se contraiga y la inversión privada sea cautelosa.

El mensaje presidencial ha abordado temas como crecimiento e inversión. Al respecto, Perú21 conversó con los economistas Juan Mendoza, docente de la Universidad Pacífico y con Jorge Guillén, de Esan, para que nos den su opinión sobre el esperado mensaje presidencial.

Optimismo hueco

Para el economista Juan Mendoza, el mensaje presidencial no ha explicado claramente qué medidas va tomar para agilizar la inversión privada, en específico, los proyectos mineros: “Él ha dicho que ahora que han subido los precios se van hacer, pero ¿qué tal si los precios bajan?”.

Para Mendoza, este mensaje contrasta con el que dio cuando PPK era candidato, cuando decía que se iba a ocupar e involucrarse.

Asimismo, sostiene que no le parece razonable que el Perú crezca 4%: “Ha hablado del optimismo y de que el Perú va crecer más, eso suena muy bonito pero requiere no solamente actos de fe sino de medidas concretas que han estado ausentes en el mensaje”.

Respecto a la recaudación, Mendoza sostiene que este ha sido otro vacío muy grande porque tenemos una caída fuerte en la recaudación, entonces surge la cuestión de cómo se logrará brindar el bono ‘Juntos Una Sola Fuerza’ y ‘Pensión Una Sola Fuerza’ que beneficiará a más de 358,000 familias y a casi 250,000 adultos mayores, mediante el otorgamiento de una subvención económica extraordinaria de 200 soles.

“¿200 soles una vez, al año o al mes? Eso será otra Pensión 65, no necesitamos otro régimen de pensiones. Se tiene que hacer una reforma integral porque no son un juego los compromisos fiscales que se asumen”, dijo Mendoza, quien también cuestionó ¿de dónde va venir este financiamiento? y ¿a quiénes se les va dar la plata?

Además, de haber anunciado la creación del bono ‘Una sola Fuerza’, el presidente también hablo del aumento de los sueldos a los profesores y los médicos. Ante esto, el economista Juan Mendoza opinó que “todo suena excelente pero quisiera saber cómo hará el ministro de Economía para hacer estos aumentos presupuestales sin refromas tributarias”.

En general, Mendoza considera que el mensaje tuvo pocas precisiones, un optimismo hueco y esquivó los asuntos espinosos.

Inestabilidad fiscal

Para el economista Jorge Guillén, el mensaje ha sido lo que se espera normalmente en este tipo de discursos en los que se profundiza mucho. No obstante —al igual que a Mendoza— le siembra dudas el compromiso que se ha impuesto el gobierno en el tema gasto público (aumento de sueldos a los maestro, médicos y los bonos para los damnificados).

“Si el año pasado Thorne bajó el gasto para tratar de adecuarse a un déficit fiscal y lo criticaron porque le dio un baldazo de agua fría a la economía y porque conllevó a la desaceleración, ahora con el anuncio de estos aumentos se tendrá una inestabilidad fiscal de largo plazo y a esto se le debe sumar que hay escasos recursos por parte de los commodities, no tenemos tantos ingresos”, comenta Guillén.

Asimismo, indica, que estos gastos no son temporales y no se puede decir ”te doy un bono por este desastre y ya está”. Guillén remarca que esto se debe financiar con ingresos permanentes, lo cuales, refiere, que no tenemos.

Respecto a las megaobras, Guillén esperaba más sobre este tema, sobre todo de la Línea 2, megaobra que es vital para la capital.

En general, Guillén opina que el mensaje ha sido un poco parecido al año pasado. La diferencia es que el año pasado estaba un poco más entusiasta y hoy está más golpeado y está tratando de hacer cambios, “sin embargo el mandatario no especificó cuáles”.

