La Superintendecia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hizo público una lista de empresas online que se dedican estafar bajo la modalidad de ‘estada piramidal’.

Muchas de estas compañías no son formales y no tienen locales o domicilios. Esto disminuye la garantía que se recupere el dinero invertido. ‘Wake Up Now’, ‘Emgoldex’, ‘Global Intergold’, entre otras empresas, figuran en la lista de la SBS.

Estas empresas trabaja ofreciendo supuestas ganancias, las cuales provienen del dinero que entregan los nuevos aportantes, creando un sistema piramidal, donde solo se benefician algunos.

La iniciativa de la SBS busca que los peruanos no expongan o confíen su dinero a empresas poco confiables y potencialmente estafadoras.

