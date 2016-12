Los agroexportadores de los Valles del Chira y Piura señalaron que la pérdida de capacidad de almacenamiento de la represa de Poechos deja en riesgo más de US$570 millones anuales de exportaciones de diversos productos a mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.

“Son más de 14,439 hectáreas (has) de banano; 16,934 has de mango; 16,271 has de limón; 7,334 has de uva y 20,000 has de caña las que están en riesgo debido a la ausencia de un plan de contingencia”, indicaron los empresarios.

Asimismo, los agroexportadores señalan que la escasez es responsabilidad del gobierno central y las autoridades como Gobierno Regional de Piura, Proyecto Especial Chira-Piura, Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Agricultura.

Los empresarios agrícolas indican que la Represa de Poechos fue construida para tener una capacidad de 800 millones de m3 y una vida útil de 50 años.

Sin embargo, la represa resiste únicamente 400 millones de m3, lo cual no es suficiente para la actividad agroexportadora y el abastecimiento del consumo humano en general de la región.

Finalmente, los técnicos que acompañan a los agroexportadores señalan que la solución a mediano plazo sería la construcción de las represas satélites “Golondrina” y “San Francisco”, las cuales ayudarían a sobrepasar la capacidad de almacenamiento de 800 millones de m3 que tenía originalmente la represa.

