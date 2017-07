82% de empresas peruanas prevé incrementar su fuerza laboral

De acuerdo con los resultados del último Barómetro de la Confianza para la Inversión, publicado ayer por EY, el 82% de las empresas peruanas encuestadas prevé incrementar, mantener o potenciar su actual fuerza laboral para los próximos 12 meses.

Al respecto, Enrique Oliveros, socio líder de Transacciones y Finanzas Corporativas de EY Perú, explicó que, de estos, el 22% mantendrá su fuerza laboral actual, mientras el 17% espera crear empleos. Asimismo, el 18% los capacitará y 25% modificará sus habilidades.

Por otro lado, señaló que, a nivel global, existe una tendencia similar a la del país, aunque destaca el mayor interés por capacitar al personal (27%).

Cabe señalar que las pretensiones por contratar más personal o mantenerlo, por parte de los empresarios peruanos, se ha incrementado de 74% a 82%, en comparación con los resultados presentados hace un año.

“Estamos notando una cada vez mayor preocupación de las empresas por adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Para ello, están buscando atraer talento con diferentes habilidades a las que actualmente tienen”, declaró Oliveros.

Finalmente, si bien es cierto que las proyecciones de incrementar los puestos de trabajo no son tan altas, podemos destacar que la contraparte, reducción de personal, es mínima (3%). No obstante, a esta debemos agregarle el factor de automatización de roles (7%) como un proceso que también eliminará algunos puestos, aunque eso no significa necesariamente que se reduzca personal, sino que podrían ser reubicados.

Dato

El Barómetro de la Confianza para la Inversión fue elaborado por el Euromoney Institutional Investor entre marzo y abril.

El panel de este estudio fue conformado por más de 2,300 ejecutivos, de más de 14 sectores empresariales del país.