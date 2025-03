Corte Suprema tiene en sus manos eliminar los registros sanitarios

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos ponerles fin a las barreras burocráticas que el Ministerio de Salud (Minsa) viene imponiendo con la exigencia de los registros sanitarios para la comercialización de alimentos y bebidas industriales, que hace más de 8 años fueron eliminados por su incapacidad para garantizar que dichos productos no sean perjudiciales para la salud.

La Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas presentó ante la Corte Suprema una demanda de acción popular contra del Ministerio de Salud (Minsa) y la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando una resolución sobre el caso.

En la audiencia realizada hoy, Jorge Lazarte, abogado del demandante, denunció que el Minsa sigue exigiendo los registros sanitarios en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y en su Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, a pesar de que el Decreto Legislativo 1290 los eliminó y los reemplazó por las habilitaciones sanitarias.

Habilitaciones vs. registros: ¿por qué se reemplazaron?

Las habilitaciones sanitarias son un proceso que verifica el cumplimiento de los requisitos y condiciones sanitarias para la fabricación de alimentos y bebidas, así como la debida implementación por parte de las empresas de un sistema que permita identificar y controlar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de los alimentos (sistema HACCP por sus siglas en inglés).

Las habilitaciones sanitarias se otorgan a las empresas por línea de producción y le dan luz verde para fabricar sus productos, sin importar el tamaño ni las variedades de estos.

“Si hablamos de una empresa de chocolates, por ejemplo, la habilitación sanitaria viene a ser como el título que le garantiza que está autorizada para fabricar chocolates”, comentó Lazarte.

A diferencia de las habilitaciones sanitarias, los registros sanitarios son un trámite administrativo que valida cada producto de forma individual. Para ello, se analiza un bien y sobre la base de este se emite una licencia para fabricarlo por cinco años. Sin embargo, este proceso no garantiza que el resto de la producción en los años siguientes cumpla con los estándares de salubridad.

“Los registros sanitarios no garantizan que tu proceso de fabricación va a ser correcto, no te garantiza que los productos que comercializas dos o tres años después no estén contaminados, que el personal que lo produjo esté capacitado. Es solo un trámite que refleja la foto en el momento en que los solicitas y después no sirve para nada”, comentó Lazarte.

Además, el trámite de los registros sanitarios es costoso y engorroso. Por ejemplo, si una empresa de chocolates produce el mismo producto en distintas presentaciones, debe obtener un registro sanitario por cada una. Esto sugiere que el principal incentivo del Minsa con los registros sanitarios no es asegurar la calidad de los productos de manera eficiente, sino generar ingresos a través de estos trámites.

“Para producir un alimento con una presentación de 5 centímetros, necesitas un registro. Si después lo quieres modificar a 6 centímetros, debes modificar el registro o sacar otro, y cado uno de estos trámites cuesta S/350. Multiplica ese monto por la cantidad de productos de alimentos y bebidas que hay en el mercado; estamos hablando de millones de soles”, agregó.

Lazarte también afirmó que en el Minsa existe una división de funcionarios dedicada exclusivamente a la gestión de registros sanitarios. Incluso, en una audiencia ante Indecopi, el ministerio expresó su preocupación por el futuro de estos empleados en caso de eliminarse los registros.

“El Estado no puede tener trámites para mantener a los burócratas”, manifestó.

Si la acción popular presentada por la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas prospera, los registros sanitarios serán eliminados definitivamente y ya no se impondrán multas por no contar con ellos.

