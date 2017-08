Conoce la elegancia y resistencia que te ofrece el mármol en el negocio

El mármol es un material que ofrece resistencia y elegancia a la vez, por ello es preferido al momento de construir una vivienda. Hasta hace unas décadas, el mercado no tenía muchos competidores y solo se obtenía de ciertas partes de Europa, por ello el precio era demasiado elevado para el común de usuarios, incluso se consideraba un lujo para algunos.



Sin embargo, debido a que este material ahora se produce en otros países, su importación es mucho más accesible y ahora posee un rango.



Caso + éxito

​

Italmarmol es una empresa que decidió emprender en este rubro a pesar de que el mercado era pequeño y el producto a comercializar no tenía una demanda abrumadora por su alto precio.



No obstante, estos dos factores no provocaron que la empresa se aminalara y, por el contrario, se animaron a competir con los grandes y a la fecha se han posicionado entre los proveedores más reconocidos.



Pero ¿cómo lo lograron? Esto se pudo obtener gracias a la diversificación. Italmarmol abrió su mercado de proveedores y no se limitó a importar mármol y granito de Europa, se abrió al mercado chino, que le daba más variedad y también productos en escalas de precios, y esto lo volvió accesible a más personas.



Hoy, la empresa Italmarmol ofrece productos de escala y ello le permite penetrar el mercado y llegar a más clientes.



¡No tengas miedo y anímate a arriesgar, emprendedor!



Sebastián del Snate Sebastián del Snate





Entrevista a Sebastián del Snate

¿Por qué decidió dedicarse a este rubro?

​

-El negocio lo inició mi padre en 2003. Él tenía amplia experiencia trabajando con mármoles y granitos para grandes empresas y decidió poner su negocio propio. Yo crecí respirando y rodeado de mármoles. Al fallecer mi padre en 2015, tomé las riendas del negocio.



¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio?



-La principal dificultad al inicio fue encontrar un local adecuado que nos permita vender, cargar y descargar material, así como para poder trabajarlo. Al final, se encontró un terreno en Surquillo que solía ser un taller de mecánica. Con unas ligeras modificaciones, empezamos a operar.



¿Cuál es la principal fortaleza de su negocio?



-El acabado que damos a nuestros productos, poniendo especial énfasis en los detalles. Nos preocupamos mucho por esto, de modo que el cliente recibe un buen producto. En Italmarmol no buscamos vender solo mármol o granito, buscamos vender elegancia.



¿Alguna recomendación para los emprendedores?



-Es vital que se capaciten en el rubro del negocio y no incursionar solo por hacerlo. La capacitación es clave.